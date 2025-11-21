День недели, в который вы родились, может раскрыть кармическую роль, опыт и даже профессию из прошлой жизни.

Эзотерики утверждают, что день рождения может подсказать, кем человек был в прошлой жизни - и все это из-за энергии планеты, которая "правит" днем недели вашего рождения, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В древних традициях существовало убеждение: каждый из семи дней соответствует одному из видимых небесных светил - Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну. Именно они якобы формировали кармический опыт души.

Видео дня

Чтобы узнать свою "прошлую идентичность", достаточно найти день недели, когда вы родились, а затем - прочитать, какую роль он открывает.

Воскресенье - правитель, знаменитость или лидер

Рожденные в воскресенье связаны с Солнцем, символом силы и звездности. В прошлой жизни они могли быть лидерами общин, правителями или даже исполнителями, окруженными вниманием и аплодисментами.

Понедельник - повар, воспитатель или ведьма

Энергия Луны дает заботливую, материнскую карму. Такие люди могли заботиться о детях, лечить, кормить общины или даже практиковать лунную магию, работая с силами природы.

Вторник - рыцарь, воин или защитник

Рожденные во вторник несут марсианскую силу. Их карма - жизнь бесстрашного воина, который стоял на защите тех, кто не мог обороняться сам.

Среда - журналист, учитель или торговец

Под властью Меркурия эти люди имели жизнь, наполненную обучением и движением. Они могли преподавать, писать, распространять знания или вести торговлю и иметь собственный магазин.

Четверг - жрица, ученая или путешественник-исследователь

Юпитер дарил мудрость и интерес к большой картине. В прошлых жизнях такие люди могли быть духовными учителями, жрицами или путешественниками, собиравшими опыт и знания со всего мира.

Пятница - художник, дизайнер или специалист по красоте

Рожденные в пятницу имеют венерианскую карму красоты и гармонии. В прошлом они могли создавать искусство, делать пространство эстетичным или подчеркивать красоту других.

Суббота - инженер, юрист или фермер

Сатурн приносит ответственность и основательность. Такие люди были строителями, архитекторами, инженерами, судьями или фермерами, которые обеспечивали стабильность и порядок в своих сообществах.

Вас также могут заинтересовать новости: