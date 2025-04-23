Эти "четыре всадника апокалипсиса" невозможно не заметить.

Ведущий психолог назвал четыре модели поведения, которые являются токсичными и которые могут разрушить отношения. Всего одно выражение лица может быть точным предсказателем развода, заявил основатель Института Готтмана, доктор Джон Готтман.

Он провёл одно из крупнейших долгосрочных исследований отношений, пишет Daily Mail. В ходе обширных исследований он выделил критику, презрение, оборонительное поведение и игнорирование (так называемое "каменное молчание") как основные модели общения, которые стабильно разрушают романтические отношения. Он назвал их "четырьмя всадниками апокалипсиса".

Его исследования стали темой обсуждения в популярном подкасте Unplanned Podcast, где эксперт по языку тела Ванесса Ван Эдвардс рассказала, что Готтман может предсказать развод с поразительной точностью — в 93,6% случаев, просто наблюдая за немым видео с участием пары.

Видео дня

Он приглашал пары в свою лабораторию, и если один из партнёров поднимает уголок рта с одной стороны, глядя на другого — доктор предсказывал, что с большой вероятностью эти люди разведутся. Ибо этот жест якобы является демонстрацией "презрения".

"Страх приходит и уходит, счастье приходит и уходит, злость — тоже. А вот презрение, если его не обсудить, застревает, разрастается и отравляет отношения. Вот почему в конце брака остаются два человека, которые даже не могут смотреть друг на друга", — сказала Ван Эдвардс.

Она призвала людей быть внимательными к признакам презрения и реагировать напрямую, разговаривать, пока оно не укоренилось. В статье 2019 года доктор Дэвид М. Шнир из Института Меррилл также подтвердил опасность презрения, заявив, что отвращение и презрение — это для отношений то же, что бензин и спички для огня.

Он описал тонкие, но явные признаки презрения — закатывание глаз, поджатые губы, и даже поведение "собирателя пылинок" — когда человек возится с одеждой или чистит пальцы во время разговора, демонстрируя скрытое пренебрежение.

В числе способов разрядки обстановки доктор Шнир предложил:

смену темы на более приятную;

поиск точек соприкосновения;

использование юмора для смягчения конфликта;

и даже полный выход из ситуации, если она становится токсичной.

Другие интересные новости об отношениях

Ранее УНИАН сообщал про "невинные" фразы, которые на самом деле убивают отношения. Профессиональный консультант Рэйчел Глик, более 30 лет работающая в качестве терапевта для пар и индивидуального терапевта, рассказала, на что нужно обращать внимание в разговоре со своим партнером и каких выражений лучше избегать, чтобы не разрушить отношения.

Кроме того, психологи назвали 5 вещей, которые лучше всегда держать при себе. В частности, это касается вашего мнения о чужом теле. Особенно когда вы находитесь в физической близости с этим человеком.

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