Эти фразы заставят вашего партнера чувствовать себя приниженным и нелюбимым.

Существуют фразы, которые сами по себе могут показаться обычными и вполне невинными, но со временем они могут привести к тому, что партнер будет чувствовать себя приниженным и нелюбимым, а отношения придут к краху.

В статье для CNBC Рэйчел Глик - профессиональный консультант, более 30 лет работающий в качестве терапевта для пар и индивидуального терапевта, рассказала, на что нужно обращать внимание в разговоре со своим партнером и каких выражений лучше избегать, чтобы не разрушить отношения.

1. Фразы, унижающие вашего партнера, обзывательства или пренебрежительные высказывания - напрямую или в адрес других людей на публике.

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Примеры:

"Серьезно, вторая порция?"

"О, он всегда так делает".

"Не обращайте на него внимания".

2. Сарказм и насмешливый тон, направленный на оскорбление.

Примеры:

"Молодец, что накричал на детей".

"Ты действительно собираешься это надеть?"

"Ой, как будто этим стоит хвастаться".

3. Манипулятивный язык, искажающий реальность

Примеры:

"Все было не так".

"Я этого не говорил. Ты неправильно поняла".

"Ты сумасшедший, если действительно так думаешь".

4. Морализаторские высказывания, которые оскорбляют, исправляют, критикуют, унижают, ставят диагноз или навешивают ярлыки.

Примеры:

"Ты слишком сильно его балуешь, потому что твоя мать баловала тебя".

"Ты такой эгоист".

"Это самовлюбленный поступок".

5. Перекладывание вины

Примеры:

"Я ненавижу кричать, но ты меня так расстраиваешь".

"Ты заставляешь меня чувствовать себя виноватым".

"Может быть, если бы ты старался больше, мне не пришлось бы вмешиваться".

6. Блокирование сострадания с помощью советов, допросов или подбадривания.

Примеры:

"Почему ты не поговорил со мной об этом раньше?"

"Почему бы тебе просто не игнорировать ее?"

"Я делал это десятки раз. Это не так уж сложно".

Как говорит Рэйчел, лучшим выходом в напряженном разговоре будет пауза. Вы можете выйти на улицу, чтобы подышать и расслабиться или совместно разработайте кодовое слово на такой случай.

"Идея заключается в том, чтобы увеличить промежуток между вашими гневными чувствами и желанием выплеснуть эти чувства словами. Пауза может длиться минуту, пять минут или пять дней. Этот механизм замедления приносит нам большую пользу в отношениях, поскольку делает нас менее склонными к осуждающим словам", - отмечает психолог.

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