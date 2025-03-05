Мы все можем контролировать свою жизнь, но определенное поведение мешает нам развиваться.

Как бы людям ни хотелось обратного, мир не обязан им ничем. Каждый отвечает за свою жизнь - как только люди примут эту суровую истину, они перестанут сдерживать себя на пути к настоящему успеху.

Издание Your Tango выяснило, какие 11 моделей поведения, которые указывают на то, что человек будет неудачником в жизни

Критика других

По словам психолога Ника Вигналла, излишняя критичность - это "неосознанный защитный механизм, направленный на смягчение нашей неуверенности в себе".

Видео дня

Критическое мышление мешает людям понять себя на более глубоком уровне и не дает им устанавливать подлинные связи с другими людьми.

Жалость к себе

Как рассказала психотерапевт Нэнси Карбон, "если вы жертва, то виноваты все остальные, потому что вы уклоняетесь от ответственности и обвиняете других, когда что-то идет не так".

Сопротивление переменам

Психолог доктор Кейт Труитт обнаружила, что "сопротивление переменам - это нормальная часть человеческого состояния". Она отметила, что перемены пугают, потому что они связаны с погружением с головой во "что-то неожиданное, с неизвестным исходом", что противоречит инстинктам выживания нашего мозга.

Избегание трудностей

Согласно данным Школы медицины и общественного здоровья Университета Западного университета США, около 70 % людей "испытывают положительный психологический рост в трудные времена, например, более глубокое чувство собственного достоинства и цели, более глубокую оценку жизни и близких, а также повышенную способность к альтруизму, сопереживанию и желанию действовать во имя общего блага". Но они не получат всех этих благ, если будут избегать трудностей. Неудачник никогда не вырастет как личность, потому что он не пытается делать трудные вещи.

Непризнание ошибок

Вигналл отметил, что непризнание ошибок - это признак низкого уровня самосознания. Их глубокая неуверенность в себе преобладает над способностью брать на себя ответственность, если они сделали что-то не так.

По его словам, "готовность признать ошибки говорит о психической стойкости и эмоциональной зрелости. Это говорит о том, что у вас достаточно проницательности, чтобы понять: хотя ошибки - это часть нас, они не определяют нас".

Заносчивость

Самоуверенность - это поведение, которое указывает на то, что человек будет неудачником в жизни. Они ставят себя выше других людей, наслаждаясь чувством превосходства. Они не могут справиться с разочарованием, а значит, распадаются на части, когда что-то идет не так, как им хочется.

Но даже когда они получают именно то, что просили, они никогда не бывают полностью удовлетворены, потому что самоуверенность мешает по-настоящему радоваться жизни.

Не придерживаются планов

Лайф-коуч Эрика Ислер объяснила, что делать то, что вы обещаете, - лучший способ стать самым настоящим собой.

"Каждый день делайте все возможное, чтобы быть на 100% уверенным в том, что ваши слова соответствуют вашим действиям. Когда мы не делаем того, о чем говорим - для себя и для других, - мы подрываем доверие к себе и тем, и другим, что приводит к потере уверенности и упущенным связям", - объяснила Ислер.

Игнорирование своего здоровья и благополучия

По словам психолога Клэр Вайсманн, истинная цель заботы о себе - это "создание гармоничных отношений с самим собой, как физических, так и душевных, чтобы мы могли стойко преодолевать жизненные трудности, испытывать радость и наслаждаться богатством нашего опыта".

Постоянные оправдания

Исследование, опубликованное в Journal of Social and Clinical Psychology, показало, что оправдания часто подрывают ответственность человека, заставляя его выглядеть неправдивым и эгоцентричным.

Таким образом, человеку, который не может взять на себя ответственность за свои поступки, не хватает эмоционального интеллекта и зрелости. Они так и останутся неудачниками в жизни, потому что не заботятся о себе настолько, чтобы попытаться стать другими.

Обвиняют других в своих проблемах

По словам эксперта по психологии Араша Эмамзаде, перекладывание вины - это бессознательный защитный механизм, который включает в себя "приписывание своих недостатков, ошибок и несчастий другим, чтобы защитить свое эго".

Боятся быть собой

Такие люди так боятся отказа, что притворяются кем-то другим, пока не перестают понимать, кто они на самом деле.

"Быть самим собой может казаться рискованным, и так оно и есть", - объясняет эксперт по благополучию Чики Дэвис. "Но если вам приходится скрывать, кто вы есть на самом деле, вы можете почувствовать себя потерянным, одиноким или даже никчемным, потому что, по сути, вы говорите себе, что то, кто вы есть на самом деле, - это плохо".

Ранее УНИАН писал, какие женщины не выходят замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: