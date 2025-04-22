Есть информация, которой не стоит делиться с другими.

Люди часто обсуждают разные вещи со своими знакомыми – от повседневных вызовов до неудач в личной жизни. Но есть информация, которую другим людям знать совсем не стоит.

Об этом пишет ресурс Your Tango. По мнению психологов, есть 5 вещей, которые стоит всегда держать при себе. Некоторые из них вполне могут быть использованы против вас в будущем.

1. Ваше мнение о чужом теле

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Физическая близость с другим человеком по своей сути является моментом уязвимости. Психолог Алин П. Зольдброд советует никогда не высказывать ваше мнение о чужом теле, особенно когда вы находитесь в физической близости с этим человеком. В большинстве случаев все, что вы скажете, надолго запечатлится в памяти и будет отзываться в душе.

2. Секреты, которыми с вами поделились другие люди

Когда кто-то доверяет вам свой секрет, это ставит этого человека в уязвимое положение. Психотерапевт Глория Брейм призывает никогда не предавать это доверие, передавая эту информацию другим. Это касается и членов семьи.

Будь то проблемы со здоровьем, личные неудачи, течение беременности и так далее – если с вами поделились секретом, эти откровения предназначены только для вас. Нарушение этого доверия может привести к нежелательному осуждению, критике или социальному давлению, что может повредить репутации человека и безвозвратно подорвать его доверие к вам.

3. Ваши суждения о чьих-то отношениях с другими

Клинический психолог Шэрон Салин рекомендует держать свои мысли о ком-то при себе. Когда вы думаете о том, что они должны или не должны делать, вы автоматически ставите себя "над" другим человеком.

Специалист советует не судить, а проявлять любопытство. Это способствует близости и более крепкой связи.

4. Ваши временные неудачи

Помните, что не существует неудач, на которых нельзя было бы научиться. Лайф-коуч Сьюзан Аллан утверждает, что гораздо эффективнее говорить об успехе, к которому вы движетесь, а не о страхах, тревоге или разочаровании, которые случаются на этом пути, ведь они являются временным состоянием.

5. Сколько партнеров у вас было

Никогда не говорите, сколько у вас было партнеров, человеку, который не является вашим терапевтом или врачом, настойчиво советует редактор Ария Гмиттер. Причина, почему это называется "интимностью", заключается в том, что об этом должны знать только те, кто принимает в этом процессе участие.

Когда вы делитесь с кем-то столь чувствительной информацией, вы даете другим ключ к своему прошлому. И эти детали могут быть использованы против вас в будущем.

Поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказывайте никому о своей интимной жизни, а главное – о количестве партнеров. Эти вопросы не стоит обсуждать даже в браке.

Какой информацией лучше не делиться в соцсетях

Мы живем в эпоху соцсетей и Интернета. Кажется, что некоторые люди транслируют каждый момент своей жизни. Но есть несколько вещей, которыми женщинам лучше не делиться в соцсетях.

Среди таких вещей – финансовое состояние и место жительства. Существует тревожная тенденция, когда кто-то использует сообщения в социальных сетях, чтобы определить местонахождение человека, поэтому позаботьтесь о собственной безопасности.

Также стоит хранить в тайне детали семейной жизни. Это – проявление уважения к приватности других членов семьи.

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