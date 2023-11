Обманчиво ли утверждение о том, что немного вина каждый день не помешает и это даже "полезно"?

Многим известно утверждение, что ежедневное употребление вина не только не способно навредить, но даже может оказаться "полезным" в отдельных случаях.

Один бокал вина на ночь - не редкий способ расслабиться, а в некоторых странах вино употребляют на обед или ужин каждый день, и не видят в этом ничего плохого. В возможных преимуществах и негативных последствиях от употребления вина разбирался Eat This, Not That!

Недавние исследования показали, что миф о "пользе вина", на котором акцентируют некоторые медики, в кое-чем является обманчивым.

Какая "умеренная" норма употребления алкоголя

В рекомендациях для американцев относительно норм употребления продуктов в рационе на 2020-2025 годы диетологи выделили следующую константу: умеренное употребление алкоголя означает два или меньше напитков в день для мужчин и один или меньше напитков в день для женщин. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что о "чрезмерном употреблении алкоголя" можно говорить, когда речь идет о 8 или более напитках в неделю для женщин и 15 или более напитках для мужчин. "Превышение этих лимитов с гораздо большей вероятностью может принести больше вреда, чем пользы", - говорят в CDC.

По сути, последствия от употребления вина зависят от того, как много вы пьете. Если употреблять вино умеренно, но ежедневно, в вашем теле возможны такие изменения:

Организм привыкает к алкоголю

Независимо от того, какой тип алкоголя вы выберете, его регулярное употребление приводит к повышению толерантности организма к этому "яду". То есть со временем может случиться так, что ожидаемое "расслабление" от вина уже не приходит после одного бокала. Придется выпить больше, а это, в свою очередь, увеличивает разрушительное воздействие алкоголя на нервные клетки мозга. Неважно, сколько вы выпили, этот процесс неизбежен, но по силе он пропорционален количеству алкоголя, который вы употребляете. Физически это проявляется в так называемом состоянии опьянения, когда тело не успевает реагировать на сигналы мозга.

Алкоголь может увеличить риск развития некоторых видов рака

Утверждается, что алкоголь входит в "страшный" список продуктов, которые могут увеличить риск развития определенных видов рака. По данным Национального института рака, существует сильный консенсус во мнении ученых на этот счет. Они говорят, что умеренное употребление алкоголя повышает вероятность развития рака головы, шеи, пищевода, печени, груди и толстой кишки. Даже люди, которые выпивают не более одного стакана в день, могут увеличить этот риск. Это довольно сильный аргумент в пользу того, чтобы отказаться от привычки часто пить вино.

Вино может как повысить, так и снизить уровень стресса

Стремление избавиться от стресса и забыть о чем - то "плохом" - не редкая причина, почему человек тянется к бокалу с вином. Иногда это работает, особенно с красным вином. Ученые установили, что такой напиток содержит ресвератрол - соединение, которое способно блокировать те ферменты в мозге, которые вызывают тревожность и депрессию. Если вы наслаждаетесь вечерним бокалом вина за содержательным разговором с супругом или другом, тем лучше. Социальное взаимодействие - проверенный метод снижения стресса.

В то же время другие исследования показали, что чрезмерное потребление вина или любого другого алкоголя повышает уровень кортизола в организме. Это так называемый гормон стресса. Поэтому постоянно пить вино в надежде забыть о собственных проблемах - ложный путь. Лучше обратиться к психологам или близким.

Вино не диетический продукт, можно от него легко потолстеть

Иногда производители вина не указывают на этикетке калорийность этого напитка или пишут об этом маленькими буквами. Но даже на небольшой бокал вина (примерно 150 мл) приходится около 120-125 калорий. Если это не учитывать и пить вино бездумно, можно очень легко потолстеть.

Вино - "друг" для сердца?

Умеренное употребление вина может привести к улучшению здоровья сердца! Исследование 2023 года показало, что умеренное потребление алкоголя снижает уровень передачи сигналов стресса в миндалине, что способствует снижению риска появления сердечных заболеваний. Это не единичное мнение. Более ранние исследования также позволили ученым сказать, что умеренное потребление красного вина может быть полезным для сердца.

Ваше кровяное давление может повыситься

В то же время есть и негативная сторона ежедневного употребления вина. Если вы не пьете умеренно, то можете столкнуться со скачками давления. По данным Американской кардиологической ассоциации, ежедневное чрезмерное употребление вина может привести к серьезным сердечно-сосудистым рискам, таким как повышение артериального давления и инсульт.

То есть, если вы все же не можете отказаться от вина навсегда, придерживайтесь главного правила - "умеренности".

Что произойдет с мозгом, если не пить алкоголь 7 месяцев

Научный журнал ScienceAlert опубликовал исследование о том, что происходит с мозгом человека, если он говорит "стоп" употреблению любого алкоголя в течение 7,3 месяца. Соответствующий эксперимент провела команда ученых, которую возглавил психиатр бихевиорист Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета.

Оказалось, что мозг может восстановить структуру после повреждений, вызванных действием алкоголя. Читай больше о результатах работы и выводах ученых.

