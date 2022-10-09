Вино из белого винограда несложное в приготовлении и абсолютно натуральное.

Домашнее белое вино - очень изысканный и полностью натуральный напиток, в качестве которого вы можете быть уверены. Готовить такой напиток можно с октября, когда собирают виноград в саду. Крепость домашнего вина составляет от 8% до 15% в зависимости от сладости сорта винограда, а также времени настаивания напитка.

Домашнее белое вино с сахаром

Белый виноград - 10 кг.

Сахар - 3 кг.

Виноград отделить от грозди и выложить в эмалированную посуду. Мыть ягоды нельзя. Раздавить ягоды чистыми руками или толкушкой. Накрыть посуду несколькими слоями марли и оставить на 5 дней в солнечном месте. Дважды в день помешивать смесь ложкой.

Затем откинуть виноград на дуршлаг, чтобы стек сок. Из ягод сок выдавить через марлю. Процеженный сок перемешать с сахаром и разлить в банки. На горловину банки надеть перчатку. Проколоть дырку в пальце и оставить сок бродить на 3 недели.

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Когда перчатка сдуется, а дрожжи осядут на дне - осторожно процедите напиток в бутылки, чтобы туда не попали дрожжи со дна. Закупорьте пробками. Поставьте бутылки на месяц в прохладное место. В течение этого периода вино трижды переливают в новые бутылки, оставляя осадок в предыдущей таре. После этого вино готово.

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