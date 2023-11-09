Результаты работы ученых воодушевляют и дают новое понимание о восстановлении мозга.

Исследование показало, что 7,3 месяца без алкоголя позволяют мозгу восстановить вызванные пьянством повреждения. Результаты работы ученых опубликовали в журнале Alcohol, пишет ScienceAlert.

Отмечается, что новое исследование провела команда американских ученых во главе с психиатром и бихевиористом Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета. Оно показывает, как быстро мозг может восстановить свою структуру после прекращения употребления алкоголя.

Ученые установили, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга со временем стремительно восстанавливается, занимает этот процесс чуть более семи месяцев.

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Сообщается, что предыдущие исследования показывали, что области мозга способны выздороветь после отказа от алкоголя, но было неясно, насколько быстро протекает этот процесс.

Также указывается, что результаты воодушевляют и дают новое понимание о восстановлении мозга, хотя из-за небольшого размера выборки и отсутствия разнообразия методов их нельзя обобщать. Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования.

Напомним. ранее диетологи назвали худшие напитки для здоровья.

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