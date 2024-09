Бег трусцой похож на налаживание всего тела.

Ежедневный бег трусцой - это больше, чем просто сжигание калорий. Об этом в своей статье для Eat This, Not That пишет фитнес-тренер Джеррод Нобб.

Он отмечает, что ежедневный бег делает чудеса для вашей сердечно-сосудистой системы, мышц, психического здоровья и т.д. - "это как налаживание всего тела". Как говорит эксперт, бег трусцой - это упражнение с низкой нагрузкой, которое ускоряет сердцебиение без интенсивной нагрузки, характерной для интенсивных видов спорта.

"Независимо от того, являетесь ли вы опытным бегуном или только начинаете заниматься, ежедневные пробежки могут иметь немедленное и длительное воздействие на ваше тело. Кроме того, это одна из самых доступных форм физических упражнений - посещать спортзал не нужно", - утверждает тренер.

Он перечислил краткосрочные и долгосрочные преимущества ежедневных пробежек и практические советы, как сделать их частью вашего образа жизни.

1. Бег обеспечивает поставку химических веществ, способствующих хорошему самочувствию, чтобы повысить настроение и снять стресс.

Когда вы начнете бегать каждый день, вы быстро заметите изменения в своем теле и уме. Одна из первых вещей, которые вы почувствуете, - это прилив эндорфинов, который часто называют "кайфом бегуна". Этот всплеск химических веществ для хорошего настроения может повысить ваше настроение, уменьшить стресс и даже помочь справиться с тревогой и депрессией.

2. Бег ускоряет сердцебиение

Бег также мгновенно улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Во время бега частота сердечных сокращений ускоряется, улучшая кровообращение и доставку кислорода. Со временем это укрепляет ваше сердце, снижает артериальное давление и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

3. Бег укрепляет мышцы

Кроме того, бег трусцой задействует различные группы мышц, что приводит к улучшению мышечного тонуса и выносливости за короткий срок.

4. Бег ускоряет ваш метаболизм

С физиологической точки зрения ежедневные пробежки могут улучшить ваш метаболизм. Даже после того, как вы закончите пробежку, ваше тело продолжает сжигать калории с повышенной скоростью.

