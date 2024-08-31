Люди рассказали проверенный и надежный метод, который помог им избавиться от жира на животе.

Жир на животе очень легко набрать, но невероятно тяжело сбросить. Согласно исследованиям, примерно 53% населения США страдают абдоминальным ожирением.

Хотя процесс потери жира на животе может быть сложным, это не невозможно, благодаря некоторым приемам, которые уже выполнили люди и добились результата, пишет Eatthis.

1. Соблюдайте диету с высоким содержанием белка

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Это классический, но важный совет по питанию для тех, кто хочет питаться здоровее и сбросить жир на животе.

Пользователь TikTok @wellbyuba, который за 4 месяца сбросил жир на животе, рассказал, что ел много белка и овощей.

"Увеличьте потребление белка. Если вы обычно едите яйца по утрам, добавьте немного творога для [дополнительного белка]", - посоветовал другой пользователь TikToker, @improvingwkarla.

По словам диетолога Эми Гудсон, белок может уменьшить тягу к еде, ускорить метаболизм и способствовать ощущению сытости, что может привести к снижению потребления калорий. Он также помогает [сохранить] мышечную массу во время потери веса.

2. Повысьте общий уровень активности

Добавление большего количества движения - это настоящий вызов, особенно если вы работаете в офисе. "Убедитесь, что вы проходите не менее 10 тыс. шагов в день. Это лучше, чем бег, особенно если вы только начинаете", - отметил пользователь TikTok @improvingwkarla.

Гудсон также подчеркивает важность увеличения физической активности. "Оставаясь активным в течение дня, например, поднимаясь по лестнице, больше гуляя и сокращая время, проведенное в сидячем положении, вы можете увеличить ежедневное сжигание калорий и способствовать потере жира", - объяснила она.

3. Поддерживайте водный баланс

Пользователь TikTok @emshel призвал "контролировать потребление жидкости". "Я избавился от килограммов жира ы с живота, рук и бедер - и все это дома, без спортзала, без безумной диеты, без всякой ерунды", - поведал пользователь.

Жидкости могут полностью "сделать или разрушить" путь к снижению веса. Вот почему так важно поддерживать водный баланс, пить много воды и остерегаться сладких напитков, таких как газировка, фруктовые соки и кофейные напитки. "

"Употребление большого количества воды может ускорить обмен веществ, помочь пищеварению и вызвать чувство сытости, снижая общее потребление калорий", - сказала Гудсон. По ее словам, чрезмерное потребление сладких напитков, связано с увеличением жира на животе.

4. Занимайтесь видами деятельности, снижающими стресс

Успокоиться и успокоить болтовню в голове - это ключ к потере веса и жира на животе. "Хронический стресс приводит к повышению уровня кортизола, что может повысить аппетит и способствовать накоплению жира в области живота", - объяснила Гудсон. "Методы управления стрессом, такие как йога и медитация, могут помочь", - добавила она.

5. Установите программу тренировок

Аэробные упражнения и силовые тренировки необходимы в любой хорошо сбалансированной фитнес-программе. DeAsian Green (@deasiagreenn) рассказала, что кардионагрузки, особенно спринтерские интервалы, и создание программы в спортзале, адаптированной к их целям, были обязательными в потере жира на животе.

"Кардиоупражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, эффективны для сжигания калорий и снижения общего жира в организме, включая жир на животе", - прокомментировала Гудсон.

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