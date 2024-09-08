Диетологи также назвали одно удивительное преимущество регулярного употребления яблок, о котором многие не знают.

Яблоко в день избавит от необходимости ходить к врачу - это знакомая всем идиома. Но, задумывались ли вы, почему именно яблоки? Почему, напрмер, не банан или горсть ягод в день не избавит нас от необходимости ходить к врачу?

По словам диетологов, есть несколько особых преимуществ, которые отличают яблоки от других фруктов, пишет Parade.

Почему нужно есть яблоко в день

1. Яблоки полезны для сердца

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Диетолог Эмили Хэммон отметила, что яблоко в день поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Она объяснила, что яблоки богаты клетчаткой, а диета с высоким содержанием клетчатки полезна для сердца. "Яблоки содержат большое количество растворимой клетчатки, которая может снизить уровень холестерина, помочь в регуляции желудочно-кишечного тракта и снизить артериальное давление", - перечислила специалист.

Хэммон объяснила, что еще одна причина, по которой яблоки являются такой полезной для сердца пищей, заключается в том, что они богаты флавоноидами, типом антиоксиданта, который уменьшает воспаление. Кроме того, Хэммон указала, что яблоки содержат калий, который помогает снизить артериальное давление.

2. Улучшает пищеварение

Клетчатка в яблоках поддерживает здоровье пищеварительной системы. "Если вы увеличите ежедневное потребление клетчатки, которую вы получаете из яблока, это поможет регулировать пищеварение, или, другими словами, улучшит стул", - сказала диетолог Джеки Ньюджент.

А диетолог Дебби Бессен добавила, что растворимая клетчатка в яблоках также делает их сытным перекусом. Другими словами, они насытят вас больше, чем ультраобработанная пища, такая как чипсы или конфеты.

3. Употребление одного яблока в день укрепит иммунитет

Бессен сказала, что антиоксиданты в яблоках помогают укрепить иммунную систему. Это означает, что если вы будете ежедневно есть яблоко, то будете реже болеть или сможете быстрее выздоравливать. Она говорит, что в яблоках есть один особый тип антиоксиданта - кверцетин, который особенно эффективен и помогает уменьшить воспаление, артериальное давление и симптомы аллергии.

4. Регулярное употребление яблок снижает риск диабета 2 типа и ожирения

Диетологи отметили, что яблоки - это пища с низким гликемическим индексом, что делает их особенно полезными для людей с диабетом 2 типа или преддиабетом. Они не повышают уровень сахара в крови. Это помогает поддерживать стабильное настроение и уровень энергии.

Если одной из ваших целей является похудение здоровым способом, перекус яблоками может помочь. Это один из продуктов, который вы можете есть и худеть одновременно. "Ежедневное употребление яблок может иметь немедленные преимущества, например, способствовать снижению веса. Высокое содержание клетчатки в яблоках способствует сытости, что может привести к снижению потребления калорий и поддержанию контроля веса", - объяснила Хэммон.

5. Яблоки полезны для мозга

Хэммон отметила, что одно удивительное преимущество регулярного употребления яблок, о котором многие люди не знают, заключается в том, что оно поддерживает здоровье мозга. Это отчасти благодаря кверцетину. "Кверцетин известен тем, что защищает клетки мозга и снижает риск снижения когнитивных функций, связанного со старением. Вы можете предпринять упреждающие шаги для поддержки здоровья мозга, включив яблоки врацион", - сказала специалист.

Другие новости о пользе яблок

Диетологи отметили, что, если вы хотите улучшить общее состояние здоровья, съедать по одному яблоку в день - это простой способ сделать это. Специалисты рекомендовали есть яблоки прямо с кожурой.

Некоторые специалисты отметили, что употребление яблок способствует здоровью кожи. В частности, регулярное употребление яблок может помочь улучшить состояние кожи, например пигментацию и экзему.

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