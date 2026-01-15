6 теплых и уютных напитков, которые помогут лучше спать этой зимой

Эти напитки согревают и успокаивают.

Теплый напиток может помочь успокоить тело и разум перед сном, сигнализируя организму о том, что пора расслабиться и создавая условия для более спокойного сна, особенно в холодные зимние месяцы. Диетологи рассказали порталу Real Simple, какие 6 уютных напитков помогут вам расслабиться и лучше заснуть в холодную зиму.

1. Вишневый сок

Этот напиток является естественным источником мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования, отмечает диетолог Лорен Манакер.

"Вишни также известны своими противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать восстановлению мышц – идеально после долгого дня или зимней тренировки", – говорит Манакер.

2. Молоко

"Молоко содержит триптофан – аминокислоту, участвующую в производстве серотонина и мелатонина – ключевых гормонов для регулирования сна", – говорит диетолог Элисон Суиггард.

Более того, "сочетание тепла, белка и небольшого количества углеводов может помочь стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, что может уменьшить количество ночных пробуждений у некоторых людей", – говорит диетолог Дженнифер Шерер.

3. Золотое молоко

Если просто молоко кажется вам скучным, попробуйте золотое молоко – традиционный индийский напиток. Напиток готовится из теплого молока, куркумы, имбиря, корицы и щепотки черного перца.

"Куркума и имбирь обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить физический дискомфорт, нарушающий сон", – объясняет Шерер. А черный перец усиливает усвоение куркумы, одновременно добавляя напитку согревающий эффект. Для сладости можно также добавить кленовый сироп, мед или финиковый сироп.

4. Чай с тулси и ашвагандой

"Это успокаивающая смесь, идеально подходящая для расслабления в прохладные вечера", – говорит Манакер. Тулси, также известный как священный базилик, успокаивает нервную систему и способствует улучшению сна. Между тем, ашваганда – мощный адаптоген, который дополняет тулси, успокаивая нервную систему и улучшая качество сна.

5. Ромашковый чай

"Ромашка содержит апигенин – флавоноид, который связывается с рецепторами головного мозга, связанными со снижением тревожности", – объясняет Суиггард. Тепло горячего ромашкового чая также способствует активности парасимпатической (успокаивающей) нервной системы, что особенно полезно холодными вечерами, отмечает Шерер.

6. Лавандовый чай

Лаванда имеет успокаивающее действие, и может помочь уменьшить беспокойство и способствовать засыпанию, если ее пить перед сном, говорит Суиггард. Даже аромат лаванды может быть расслабляющим, отмечает она, что делает его одним из лучших теплых напитков для употребления перед сном.

