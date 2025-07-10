Для блюда потребуется всего четыре основных ингредиента.

Американский актер и кулинар Стэнли Туччи поделился своим простым рецептом оладий из кабачков, который передала ему бабушка, пишет Allrecipes.

Многие рецепты кабачковых оладий требуют трудоемкого процесса многократного отжима тертых овощей. Очень часто после этого кабачки остаются все еще не достаточно сухие, что может значительно повлиять на конечный результат.

Туччи же использует другой подход. Он предлагает поместить тертые кабачки в дуршлаг на 30 минут, чтобы из них стекла лишняя жидкость. Тогда нужно лишь несколько раз нажать на кабачки, благодаря чему выйдут остатки воды. Этого будет достаточно, чтобы готовить оладьи по рецепту Туччи.

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Еще одна особенность этого пикантного блюда в том, что для его приготовления нужно всего четыре основных ингредиента (кроме масла для жарки, конечно).

Ингредиенты для оладий

• 2 средних кабачка

• 2 чайные ложки соли

• 1 яйцо

• 1/4 стакана мелко натертого сыра Пекорино Романо

• 5 столовых ложек муки

• 1/4 стакана оливкового масла для жарки

Как приготовить

• Натрите кабачки на терке, смешайте их с солью и переложите в дуршлаг над миской. Оставьте на 30 минут, чтобы стекла жидкость.

• Отожмите остатки воды с кабачков и переложите их в миску. Добавьте яйцо, сыр и 3 столовые ложки муки. Перемешайте вилкой.

• Разогрейте масло на средне-сильном огне на антипригарной сковороде. Когда оно нагреется, выкладывайте столовой ложкой тесто из кабачков, осторожно расплющивая каждый оладьи лопаткой. Жарьте до золотисто-коричневого цвета - примерно 3 минуты с каждой стороны.

• Переложите оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы остыли.

Ранее УНИАН рассказывал, как вкусно приготовить кабачки с сыром и медом в духовке. Для этого нарезанный кабачок запекают, затем посыпают его сыром, который расплавляют до золотистого цвета. А капля горячего меда добавляет особую нотку, идеально балансируя насыщенный вкус сыра и мягкий вкус кабачка.

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