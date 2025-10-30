Антипригарные сковороды рассчитаны на низкие и средние температуры.

Антипригарная сковорода – это незаменимый предмет на кухне, однако у неё есть свои ограничения. В частности, хотя она отлично подходит для приготовления деликатных блюд, таких как яйца и блины, но может испортить другие блюда и не подходит для некоторых техник приготовления, пишет cnet.com. Шеф-повар Ричард ЛаМарита назвал 5 продуктов, для которых антипригарная сковорода будет не лучшим выбором.

1. Большинство видов мяса и рыбы

Получить хорошую прожарку стейка, свиных отбивных, курицы или рыбы на антипригарной сковороде практически невозможно. Антипригарное покрытие не рассчитано на высокую температуру, необходимую для получения желаемой корочки, и его поверхность не предназначена для образования этой корочки из-за покрытия на сковороде.

2. Большинство овощей

Как и мясу, овощам нужно немного обжарки для максимального вкуса, а на антипригарной сковороде этого не добиться. Для цуккини, моркови, лука, спаржи и бок-чой лучше всего использовать сковороду из нержавеющей стали или чугуна.

Видео дня

3. Продукты, которые нужно карамелизировать

Для этого сковорода с антипригарным покрытием не подойдет. У нее просто недостаточно тепла на поверхности. Лучше использовать чугунную сковороду или кастрюлю из нержавеющей стали.

4. Кислые продукты

Высококислотные продукты, такие как помидоры и соусы на основе вина или уксуса, могут разъесть поверхность антипригарной сковороды.

"Рататуй — это одно из блюд, которое я бы не стал готовить на антипригарной сковороде", — говорит ЛаМарита. "Кислоты в этом и других рецептах со временем разъедают чувствительную антипригарную поверхность".

5. Жаркое, супы, соусы

Рецепты, требующие постоянного помешивания или взбивания, не подходят для антипригарной сковороды, поскольку они могут быстро изнашивать поверхность.

"Я заметил, что антипригарные покрытия со временем изнашиваются даже при правильном использовании, так зачем же ускорять этот процесс?", - отмечает ЛаМарита.

Ранее шеф-повар назвал один продукт, который никогда не следует готовить на чугунной сковороде.

Вас также могут заинтересовать новости: