Польза молока с медом неоспорима, но некоторым людям стоит помнить и о рисках.

Молоко и мед - продукты, богатые важными питательными веществами, которые положительно влияют на здоровье. Однако когда вы употребляете этот напиток, вы можете рисковать получить и неприятные последствия для здоровья, такие как аллергия, лишний вес, высыпания на коже.

Издание Verywellhealth рассказало, какие полезные свойства имеет смесь молока с медом, а также какие существуют риски, если вы это пьете. Сначала - 4 преимущества.

1. Способствует сну

Мед с молоком - известное домашнее средство от бессонницы. Оба продукта содержат триптофан, аминокислоту (белковый строительный блок, помогающий организму высвобождать гормоны серотонин и мелатонин, которые могут успокоить вас и дать сигнал мозгу, что время спать).

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Небольшое клиническое исследование показало, что через три дня употребления молока с медом дважды в день у пожилых людей улучшился сон.

Молоко и мед также влияют на кишечный микробиом, благодаря чему поддерживается хороший сон и общее состояние здоровья.

2. Укрепляет кости

Кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, напрямую влияют на прочность костей. Если в организме недостаточно кальция, он будет забирать его из костей, и в результате они станут слабые. Витамин D необходим для различных функций, в частности он способствует усвоению и удержанию кальция.

Между тем антиоксидантные и противовоспалительные вещества, содержащиеся в меде, уменьшают риск или замедляют прогрессирование остеопороза - прогрессирующей потери костной массы.

Во время исследования на животных выяснилось, что мед также способствует заживлению переломов.

3. Способствует заживлению ран

Мед и молоко могут иметь определенные преимущества, если их наносить на кожу, однако исследование на этот счет, проведенное на кроликах, является лишь предварительным.

Так, ученые одной группе животных на рану наносили мед, второй - молоко, для третьей группы использовали смесь меда и молока, а для четвертой - антибиотический крем сульфадиазин. У третьей группы, которая получала комбинацию меда и молока, раны заживали быстрее.

4. Положительно влияет на сердце

Американская ассоциация сердца рекомендует ежедневно употреблять две-три порции обезжиренных или низкокалорийных молочных продуктов как часть здоровой для сердца диеты. При этом она рекомендует ограничивать потребление цельного молока, которое содержит больше насыщенных жиров.

Между тем новые исследования показали, что цельное молоко может не быть вредным для сердца. Отмечается, что этот продукт может помочь повысить уровень полезного холестерина и он не влияет на повышение кровяного давления.

Ученым известно о том, что и мед способен снижать общий уровень холестерина.

В то же время употребление молока с медом может иметь и неприятные последствия для здоровья.

1. Молоко с медом может привести к лишнему весу

Один стакан цельного молока содержит примерно 150 калорий, а столовая ложка меда - примерно 64 калории. Употребляя молоко с медом, учитывайте количество калорий в других блюдах, чтобы сбалансировать рацион и не набрать лишний вес.

2. Молоко с медом - это добавленный сахар

Хотя мед является натуральным продуктом, в рационе он считается "добавленным сахаром". Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить добавленный сахар до не более 6% от общей суточной нормы калорий (что составляет примерно 2 столовые ложки меда).

В молоке же основным сахаром является лактоза, которая не считается добавленным сахаром.

3. Молоко с медом может трудно перевариваться

Людям с непереносимостью лактозы молоко противопоказано. После его употребления могут возникать такие симптомы, как тошнота, газы, диарея, вздутие живота. Если у вас возникают трудности с потреблением молочных продуктов, найдите молоко без лактозы, которое тоже можно употреблять с медом.

Мед содержит фруктозу, которая у многих плохо усваивается тонким кишечником.

4. Молоко с медом повышают риск некоторых заболеваний кожи

У людей до 30 лет употребление молока и других молочных продуктов повышает риск развития акне. У маленьких детей может наблюдаться аллергии на молоко.

Случаются и аллергические реакции на мед. Они могут проявляться крапивницей, отеком, затрудненным дыханием, анафилаксией.

Ранее УНИАН рассказывал, что пить на ночь для здоровья кишечника. Диетологи посоветовали употреблять перед сном "золотое молоко" - смесь молока с куркумой, имбирем, корицей, черным перцем, что одновременно питает и успокаивает. Такую рекомендацию дала диетолог и врач-терапевт Кара Хохрайтер.

По ее словам, "золотое молоко" обладает противовоспалительными свойствами, способствует перистальтике кишечника, помогает организму расслабиться.

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