Утро следует начинать не с чашки кофе.

С возрастом здоровье кишечника ухудшается, что увеличивает риск проблем с питательными веществами и хронического воспаления. Однако некоторые привычки могут помочь нам поддерживать здоровье кишечника в норме. Поэтому гастроэнтерологи настоятельно рекомендуют людям старше 50 лет ввести в свой утренний распорядок одну простую привычку, пишет Parade.

Как меняется здоровье кишечника с возрастом

Как объясняет гастроэнтеролог Дипа Шах, согласно исследованиям, с возрастом в кишечнике может быть меньше "полезных бактерий" и больше "вредных бактерий", также вырабатывается меньше пищеварительных ферментов и повышается риск хронического воспаления

В результате, как утверждают медицинские исследования, вы можете испытывать увеличение газообразования и вздутие живота, запор, изжогу, трудности с усвоением питательных веществ, таких как кальций и витамин B12, ухудшение сна.

Видео дня

Поэтому гастроэнетрологи рекомендуют людям старше 50 лет начинать утро с одного простого дейстия.

"Как только люди просыпаются, им следует брать в руки бутылку с водой, а не чашку кофе", — говорит доктор Лейбелис Падилья.

Гастроэнтеролог Джонатан Д. Вайнбергер соглашается, отмечая, что употребление стакана воды перед утренним кофе полезно для кишечника по многим причинам.

"После ночного сна организм может быть обезвожен, а кофе, будучи мочегонным средством, может еще больше способствовать потере жидкости", — объясняет он. "Восстановление водного баланса сначала помогает восполнить запасы жидкости в организме, что необходимо для правильного пищеварения и может помочь предотвратить проблемы, связанные с обезвоживанием, такие как запор, головные боли и усталость".

Доктор Падилья добавляет, что достаточное потребление воды также помогает лучше усваивать питательные вещества, поддерживать целостность слизистой оболочки кишечника и опорожнять кишечник.

В результате, по ее словам, вы с меньшей вероятностью будете чувствовать вздутие живота или метеоризм".

Как правильно пить воду по утрам

Доктор Шах сообщает, что важно правильно рассчитывать время приема воды по утрам.

"Я рекомендую подождать 30 минут после того, как выпьете воду, а затем выпить кофе".

Она отмечает, что такое время особенно полезно для взрослых, страдающих запорами.

"30 минут, необходимые для того, чтобы вода подействовала, позволяют клеткам вашего организма "проснуться" и начать стимулировать пищеварительный процесс", — говорит доктор Шах. "Через 30 минут, если вы выпьете кофе, вы получите дополнительную защиту для желудка, создав буфер против кислоты, содержащейся в кофе".

В результате, по ее словам, вероятность возникновения проблем с желудком и изжоги в течение дня снижается.

Ранее диетологи назвали 11 полезных продуктов, которые следует употреблять женщинам после 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: