Ученые пришли к выводу, что это упражнение уменьшает риски смерти от сердечно-сосудистых проблем.

Подъем по лестнице помогает улучшить физическую форму, сжигая калории и укрепляя мышцы, но новый анализ показал, что это простое упражнение может продлить жизнь.

Издание Health пишет, что в одном из обзоров выявили связь между подъемом по лестнице и снижением шансов умереть от любой причины. Исследователи также обнаружили, что подъем по лестнице может снизить риск сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт и инсульт.

Ученые проанализировали девять исследований, в которых изучалась связь между подъемом по лестнице и сердечно-сосудистыми заболеваниями и преждевременной смертью. В них приняли участие 480 479 человек, которые были либо здоровы, либо ранее перенесли инфаркт или заболевание периферических артерий. Возраст участников варьировался от 35 до 84 лет, и около 53% из них составляли женщины.

Видео дня

Команда исследователей обнаружила, что у людей, которые поднимались по лестнице в качестве физической нагрузки, риск "смертности по всем причинам", или смерти от любой причины, был на 24% ниже, чем у тех, кто не поднимался по лестнице. Кроме того, у тех, кто поднимался по лестнице, на 39% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркт, высокое кровяное давление и инсульт. У тех, кто поднимался по лестнице, также была снижена вероятность развития инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Почему подъем по лестнице укрепляет здоровье

По мнению Таманны Сингх, доктора медицинских наук, содиректора Центра спортивной кардиологии в клинике Кливленда, польза от упражнений сводится к одному - их вертикальности. По сравнению с такой активностью, как ходьба по ровной поверхности, подъем по лестнице - это "испытание для вашего тела, когда оно движется против силы тяжести". На такое движение уходит в 9,6 раз больше энергии, чем на сидение.

По словам Софи Пэддок, доктора медицинских наук, из Университета Восточной Англии и Норфолка и Фонда больниц Норвичского университета в Великобритании, подъем по лестнице не только "улучшает нашу кардиореспираторную форму", но и способствует укреплению других аспектов здоровья.

"Это укрепляет заднюю цепь - ягодицы, подколенные сухожилия, сгибатели бедра, икры, - что улучшает общую подвижность и устойчивость опорно-двигательного аппарата", - говорит Сингх.

Сколько нужно ходить по лестницам

По словам Пэддок, недостаточно исследований, чтобы рекомендовать конкретное количество подъемов или уровень интенсивности. Однако, по ее словам, некоторые исследования показывают, что пять-шесть лестничных пролетов в день или 50-60 общих шагов могут оказать положительное влияние. Например, исследование 2023 года выявило связь между ежедневным прохождением не менее 50 ступеней и снижением риска развития атеросклероза на 20%.

Тем не менее, по словам Сингх, "любая лестница лучше, чем ее отсутствие". Она отметила, что подъем по лестнице даже в тех случаях, когда "не является систематической физической нагрузкой", может помочь снизить смертность от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сделать подъем по лестнице привычкой

Включение подъема по лестнице в свой распорядок дня начинается с того, что вы просто ищите лестницы в домах, на работе, на парковках и т.д. Как говорит Сингх, "если вы видите лестницу, поднимайтесь по ней".

Чтобы не терять мотивацию, Сингх рекомендует придумать себе задание по подъему по лестнице или загрузить приложение, которое отслеживает количество пройденных ступеней. В будущем число ступеней, интенсивность подъема и продолжительность можно увеличить.

Если вы испытываете трудности с передвижением или не имеете доступа к лестнице, то замените подъем по лестнице на плавание, езду на велосипеде или греблю.

Ранее УНИАН писал, как проходить по 10 000 шагов в день легко и просто.

Вас также могут заинтересовать новости: