Ходьба - это удобное и эффективное упражнение, которое может помочь сжечь калории, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и поднять настроение, пишет eatthis.com.
Согласно исследованию, опубликованному в Public Health, те, кто проходит от 10 000 до 12 000 шагов в день, как правило, имеют более низкий процент жира в организме, индекс массы тела и окружность талии.
Однако достижение ежедневной цели в 10 000 шагов может быть более сложной задачей, чем кажется, особенно если вы новичок в этом или у вас напряженный график.
Сертифицированный личный тренер Кайри Ферра поделился 10 советами о том, как включить больше шагов в свой распорядок дня и достичь при этом поставленных целей по снижению веса:
Ставьте реалистичные цели и постепенно увеличивайте количество шагов, чтобы избежать выгорания и травм.
Сосредоточьтесь на интенсивности. Темп ходьбы имеет такое же значение, как и количество шагов.
Добавляйте уклоны, чтобы сжигать больше калорий.
Отслеживайте свой прогресс. Рассмотрите возможность использования шагомера или специального приложения, чтобы отслеживать свои ежедневные шаги.
Меняйте маршруты, это делает занятие интересным и задействует разные мышцы.
Пейте больше воды. Согласно исследованию 2021 года, поддержание гидратации жизненно важно для оптимальной физической работоспособности и получения максимальной пользы от физической активности.
Гуляйте по утрам. Утренние прогулки ускоряют обмен веществ и задают позитивный тон на весь день.
Не бойтесь беговой дорожки. В дни плохой погоды беговые дорожки могут стать надежной альтернативой, которая поможет вам соблюдать режим ходьбы.
Выгуливайте своих питомцев. Выгул домашних питомцев принесет пользу и вам, и вашим пушистым друзьям.
Делайте перерывы в прогулках. Частые прогулки улучшают кровообращение и помогают достичь ежедневного количества шагов. Разбивайте длительные периоды сидения, делая короткие перерывы для прогулок в течение дня.
Напомним, ранее ученые назвали новое "магическое число" ежедневных шагов для долголетия.