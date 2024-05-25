Необходимо ставить реалистичные цели, менять маршруты и пить больше воды.

Ходьба - это удобное и эффективное упражнение, которое может помочь сжечь калории, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и поднять настроение, пишет eatthis.com.

Согласно исследованию, опубликованному в Public Health, те, кто проходит от 10 000 до 12 000 шагов в день, как правило, имеют более низкий процент жира в организме, индекс массы тела и окружность талии.

Однако достижение ежедневной цели в 10 000 шагов может быть более сложной задачей, чем кажется, особенно если вы новичок в этом или у вас напряженный график.

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Сертифицированный личный тренер Кайри Ферра поделился 10 советами о том, как включить больше шагов в свой распорядок дня и достичь при этом поставленных целей по снижению веса:

Ставьте реалистичные цели и постепенно увеличивайте количество шагов, чтобы избежать выгорания и травм.

Сосредоточьтесь на интенсивности. Темп ходьбы имеет такое же значение, как и количество шагов.

Добавляйте уклоны, чтобы сжигать больше калорий.

Отслеживайте свой прогресс. Рассмотрите возможность использования шагомера или специального приложения, чтобы отслеживать свои ежедневные шаги.

Меняйте маршруты, это делает занятие интересным и задействует разные мышцы.

Пейте больше воды. Согласно исследованию 2021 года, поддержание гидратации жизненно важно для оптимальной физической работоспособности и получения максимальной пользы от физической активности.

Гуляйте по утрам. Утренние прогулки ускоряют обмен веществ и задают позитивный тон на весь день.

Не бойтесь беговой дорожки. В дни плохой погоды беговые дорожки могут стать надежной альтернативой, которая поможет вам соблюдать режим ходьбы.

Выгуливайте своих питомцев. Выгул домашних питомцев принесет пользу и вам, и вашим пушистым друзьям.

Делайте перерывы в прогулках. Частые прогулки улучшают кровообращение и помогают достичь ежедневного количества шагов. Разбивайте длительные периоды сидения, делая короткие перерывы для прогулок в течение дня.

Напомним, ранее ученые назвали новое "магическое число" ежедневных шагов для долголетия.

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