Однако сожженные калории - это лишь один из показателей, который используется для измерения эффективности тренировки.

Всегда полезно знать, сколько калорий вы сжигаете во время движения. Конечно, калории - это лишь один из способов отследить эффективность тренировки. Однако если вы переедаете и потребляете больше калорий, чем нужно вашему телу, отслеживание количества сожженных калорий может помочь вам лучше понять, как улучшить ситуацию.

Портал Today приводит 9 упражнений, которые сжигают больше всего калорий. Эти показатели являются средними и рассчитаны для человека весом 68 килограммов для занятия продолжительностью 30 минут.

1. Бег со скоростью 15-20 км/ч: примерно 330 калорий

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Увеличьте темп и вы увеличите сжигание калорий. Если вы ходите, попробуйте две минуты бегать во время прогулки, чтобы интенсифицировать тренировку.

2. Прыжки через скакалку в среднем и быстром темпе: около 375 калорий

Прыжки на скакалке могут помочь вам потерять жир, нарастить мышцы и улучшить моторику и ловкость, а также это будет хорошей тренировкой для пресса. Кроме того, скакалки недорогие.

3. Занятия на велотренажере в среднем и интенсивном темпе: 250-380 калорий

Если вы предпочитаете езду на велосипеде, 30-минутная езда в среднем темпе сжигает около 205 калорий.

4. Силовая ходьба (очень быстрый темп): 306 калорий

Оказывается, ходьба со скоростью 8 км/ч сжигает почти столько же калорий, сколько бег трусцой. Силовая ходьба предполагает движение с высокой скоростью и задействование рук, что сжигает больше калорий, чем ходьба в медленном темпе. Ходьба в умеренном темпе сжигает 160 калорий за 30 минут.

5. Гимнастика: 272 калории

Силовые упражнения с собственным весом - отличный способ нарастить мышцы и похудеть, если это ваша цель. Менее интенсивная гимнастика, выполненная в более умеренном темпе, сжигает 119 калорий за 30 минут.

6. Подъем по лестнице: 272 калории

Подъем по лестнице - это кардиотренировка и силовая тренировка, которая задействует все ваше тело.

7. Танцевальное кардио: 190 калорий

Танцевальная кардиотренировка стала популярной тренировкой благодаря своей способности делать кардиотренировки веселыми. Если ваш любимый танцевальный кардиотренинг включает интервальную тренировку или силовые движения с собственным весом, вы, вероятно, сожжете еще больше.

8. Силовые тренировки: 100-200 калорий

Наращивание силы мышц улучшает плотность костей, увеличивает гибкость суставов, улучшает баланс, предотвращает травмы, ускоряет метаболизм и сжигает калории. Кроме того, мышцы сжигают больше калорий, чем жир, а это означает, что, наращивая мышцы, вы ускоряете свой метаболизм и сжигаете больше калорий в покое.

9. Йога: 144 калории

Хотя йога стоит ниже всех в списке сжигаемых калорий, она имеет такие важные преимущества, как повышение гибкости, улучшение здоровья сердца, уменьшение боли и улучшение психического здоровья.

Ранее мы писали о лучших упражнениях, которые нужно делать всем, кому за 40. Среди них быстрая ходьба, езда на велосипеде и плавание.

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