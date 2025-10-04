Ученые отвечают, как ежедневное употребление травяного чая влияет на организм. В частности, на пищеварение.

Травяной чай — это не просто теплый и ароматный напиток. Он веками использовался для поддержания здоровья, улучшения пищеварения и снижения дискомфорта в животе.

Сегодня научные исследования подтверждают, что определенные травы действительно могут помочь при тошноте, вздутии, воспалении и даже улучшить работу кишечника, как, например, мята или одуванчик, пишет VeryWell Health. Стоит разобраться, какие травяные чаи стоит пить и как они влияют на наше пищеварение.

Какой чай убирает тошноту

Исследования показывают, что определённые травяные чаи могут уменьшать тошноту и рвоту. К таким чаям относятся:

Имбирь

Мята

Ромашка

Фенхель

Исследования доказывают, что экстракт ромашки эффективен для облегчения тошноты и рвоты, вызванных беременностью, а имбирь может уменьшать тошноту, рвоту, вздутие и дискомфорт в животе, связанные с укачиванием, беременностью и химиотерапией.

Какой чай успокаивает желудок и кишечник

Имбирь может снижать количество кислоты, вырабатываемой в желудке, предотвращая её обратный поток в пищевод, что вызывает изжогу и расстройство желудка. Исследования показывают, что имбирь может облегчать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), такие как спазмы и вздутие.

Добавки с имбирем ускоряют опорожнение желудка, снижая риск дискомфорта и изжоги. Однако требуется больше исследований, чтобы определить, оказывает ли имбирный чай такие же эффекты, как добавки.

Какой чай снимает воспаление в организме

Некоторые виды травяных чаёв могут помогать бороться с воспалением. Имбирный чай, к примеру, может уменьшать воспаление в желудочно-кишечном тракте. Хроническое воспаление кишечника вызывает дискомфорт и повышает риск хронических заболеваний.

Имбирь же содержит мощный антиоксидант, который снижает воспаление в организме, что может уменьшать отёк стенок кишечника.

Чай из мяты также может уменьшать воспаление кишечника, а мятное масло помогает при болях и вздутии, связанных с синдромом раздражённого кишечника (СРК). Однако необходимы дополнительные исследования по мятному чаю.

Какой чай помогает от вздутия живота

Травяные чаи, опять же, из имбиря или мяты могут уменьшать вздутие. Имбирь содержит соединения — гингеролы и шогаолы, которые стимулируют опорожнение желудка. Ускоряя этот процесс, имбирь снижает неприятное вздутие, газообразование и расстройства пищеварения.

Какой чай лучше пить для пищеварения

Некоторые травяные чаи содержат пищеварительные ферменты и кислоты, способствующие улучшению пищеварения. Чай из горечавки готовят из корня определённых цветковых растений. Исследования показывают, что чай из корня горечавки стимулирует аппетит и облегчает дискомфорт в животе.

Чай из одуванчика готовят из зелёных частей растения с ярко-жёлтыми цветами. Экстракт одуванчика содержит вещества, которые способствуют моторике желудка и улучшают пищеварение.

Какой чай пить при проблемах с желудком - для снижения риска язв

Фенхель можно употреблять сырым или заваривать как чай. Хотя необходимо больше исследований на людях, в экспериментах на животных фенхель содержит антиоксиданты, которые могут снижать риск язв желудка.

Травяной чай из корня алтея, сложного углевода, может стимулировать клетки, вырабатывающие слизь в желудочно-кишечном тракте. Повышенная выработка слизи покрывает стенки желудка, уменьшая повреждения и снижая риск язв.

Какой чай пить для очищения кишечника

Чай с сеной, травой, стимулирующей сокращения гладкой мускулатуры в кишечнике, может помочь снизить риск запоров. Однако не рекомендуется пить его ежедневно без указания врача, так как это может вызвать диарею.

Фенхель также способствует опорожнению кишечника и снижает риск запоров. В одном исследовании ежедневное употребление травяного чая с фенхелем в течение 28 дней значительно увеличило частоту стула у участников.

Почему нельзя пить много травяного чая

Для большинства людей травяной чай безопасен и полезен. Тем не менее, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Обратитесь к врачу, если вы беременны или кормите грудью, чтобы узнать, безопасен ли для вас травяной чай. Некоторые травы могут вызывать сокращения матки и повышать риск преждевременных родов.

Некоторые травы могут снижать эффективность рецептурных препаратов или вызывать побочные эффекты. Обсудите с врачом или фармацевтом перед началом нового режима употребления травяного чая.

