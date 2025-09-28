Люди говорят об этом уже давно, но пора приоткрыть завесу тайны.

Если вы любите фигу, возможно, слышали одну тревожную легенду: будто в каждом инжире прячется оса, потому что эти насекомые заползают внутрь плода и умирают, чтобы плод мог вырасти. Но действительно ли в тех инжирах, которые мы едим, есть осы, или это всего лишь миф?

Ответ находится где-то посередине, пишет Live Science. Осы действительно играют важную роль в жизненном цикле многих видов инжира, но большинство инжиров из супермаркетов скорее всего не содержат насекомых.

Какие осы живут в инжире

Осы инжировые — это группа из сотен видов маленьких насекомых размером с плодовую мушку. Они не такие осы, как те, что жалят человека. Инжиры и осы инжировые эволюционировали вместе миллионы лет, образовав особые отношения взаимного сотрудничества, называемые мутуализмом, при котором обе стороны получают выгоду.

"Инжировые деревья и осы — отличный пример мутуализма", — заявляет исследователь экологии растений из Университета Уппсалы Шарлотта Яндер. "Другие примеры мутуализма — деревья и микоризные грибы, животные и их кишечные микробы, а также цветущие растения и опылители в целом".

У инжиров и ос мутуализм выглядит так: плод опыляется, а оса размножается — обе стороны выигрывают. Но эти отношения очень сложны.

То, что мы называем фруктом инжира, на самом деле является полым образованием с множеством маленьких цветков внутри. Когда самка осы вползает внутрь плода женского инжира, она распыляет пыльцу, необходимую для образования семян. Отверстие, через которое оса проникает внутрь, очень маленькое — она может потерять крылья и усики и даже умереть внутри.

Поэтому возможно, что в некоторых инжирах действительно есть мёртвые осы. Но это не значит, что в каждом съеденном нами инжире есть осы. Не все сорта инжира требуют опыления для созревания. Человек в пищу потребляет, в основном, сорт Ficus carica, у которого есть партенокарпические разновидности — плоды появляются без опыления и, следовательно, без участия ос. Это же касается сортов Mission и Brown Turkey, которые не требуют опыления осами для созревания и образования семян.

А вот Смирна, Калимирна и дикие инжиры Средиземноморья нуждаются в опылении осами. Более того, то, что оса когда-то была в инжире, не означает, что она остаётся там до момента потребления. У сорта Ficus carica отверстие достаточно велико, и оса может покинуть плод. Если оса умирает внутри, её тело обычно раздавливается и разлагается в процессе созревания инжира.

Даже если в инжире остались частицы осы, вы вряд ли их заметите. Хрустящая текстура скорее создаётся семенами растения, а не остатками насекомых.

