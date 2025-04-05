Весна непременно ассоциируется с клубникой, поэтому самое время приготовить пирог из слоеного теста с клубникой и сыром фета. Его рецептом поделилась диетолог Рианнон Ламберт, пишет Express.
Ламберт подчеркнула, что эти ягоды богаты витамином С, который помогает "поддерживать иммунитет и здоровую кожу", поэтому лучше всего их есть свежими.
Для тех же, кто хочет чего-то более сытного, диетолог посоветовала рецепт соленого пирога с клубникой и фетой.
На пирог с клубникой и фетой, рассчитанный на 6 человек, нужны такие ингредиенты:
375 г размороженного слоеного теста;
200 г мягкого нежирного творога;
1 столовая ложка нарезанного шнитт-лука;
2 чайные ложки листьев тимьяна;
125 г сыра фета;
125 г очищенной и нарезанной клубники;
капля бальзамического уксуса;
листья рукколы.
Как приготовить
1. Разогрейте духовку до 200°C. Разверните лист теста на противень.
2. Соедините мягкий сыр, шнитт-лук, тимьян и немного черного перца; распределите его по тесту.
3. Выложите сверху фету и клубнику и выпекайте в предварительно разогретой духовке 25-30 минут, пока верх не станет золотистым.
4. Подавайте горячим, полив сбрызнув бальзамическим уксусом и украсив свежими листьями рукколы.
Ранее УНИАН публиковал рецепт "весеннего" пирога с клубникой и ревенем. Он получается влажным и нежным, а трейзельная крошка сверху придает ему особое очарование.
Для его приготовления вам не понадобится никакого специального оборудования, лишь пара мисок, кастрюля для приготовления фруктов и стандартная форма для выпечки размером 20 на 30 см. На подготовку пирога уйдет всего 20 минут плюс час на выпечку.