Соленый пирог на слоеном тесте рассчитан на 6 человек.

Весна непременно ассоциируется с клубникой, поэтому самое время приготовить пирог из слоеного теста с клубникой и сыром фета. Его рецептом поделилась диетолог Рианнон Ламберт, пишет Express.

Ламберт подчеркнула, что эти ягоды богаты витамином С, который помогает "поддерживать иммунитет и здоровую кожу", поэтому лучше всего их есть свежими.

Для тех же, кто хочет чего-то более сытного, диетолог посоветовала рецепт соленого пирога с клубникой и фетой.

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На пирог с клубникой и фетой, рассчитанный на 6 человек, нужны такие ингредиенты:

375 г размороженного слоеного теста;

200 г мягкого нежирного творога;

1 столовая ложка нарезанного шнитт-лука;

2 чайные ложки листьев тимьяна;

125 г сыра фета;

125 г очищенной и нарезанной клубники;

капля бальзамического уксуса;

листья рукколы.

Как приготовить

1. Разогрейте духовку до 200°C. Разверните лист теста на противень.

2. Соедините мягкий сыр, шнитт-лук, тимьян и немного черного перца; распределите его по тесту.

3. Выложите сверху фету и клубнику и выпекайте в предварительно разогретой духовке 25-30 минут, пока верх не станет золотистым.

4. Подавайте горячим, полив сбрызнув бальзамическим уксусом и украсив свежими листьями рукколы.

Ранее УНИАН публиковал рецепт "весеннего" пирога с клубникой и ревенем. Он получается влажным и нежным, а трейзельная крошка сверху придает ему особое очарование.

Для его приготовления вам не понадобится никакого специального оборудования, лишь пара мисок, кастрюля для приготовления фруктов и стандартная форма для выпечки размером 20 на 30 см. На подготовку пирога уйдет всего 20 минут плюс час на выпечку.

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