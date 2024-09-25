Получать ("одержувати", "отримувати") можно только конкретную вещь.

У многих людей возникает вопрос - в чем разница между словами "одержувати" и "отримувати" (получать) в украинском языке. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко отмечает, что эти слова - синонимы, их употреблять на свой вкус, они взаимозаменяемы.

Однако, отметил Авраменко, не что угодно можно "одержувати" и "отримувати".

"Одержувати" и "отримувати" можно только конкретную вещь. Например, приз, деньги, книгу, подарок или диплом. То есть вещь, которую можно взять в руки", - пояснил он.

Также можно "одержувати" и "отримувати" то, что можно посчитать: "Я отримав сьогодні 10 балів" ("Я получил сегодня 10 баллов").

А вот с абстрактными вещами есть определенный нюанс.

"Запомните: вещь, которую нельзя взять в руки или увидеть глазами, например образование, мы "здобуваємо", - пояснил языковед.

Поэтому нужно говорить "здобути освіту", а не "одержати освіту" - это распространенная языковая ошибка, отмечает Авраменко.

Опыт - тоже абстрактное понятие, поэтому мы его тоже не получаем, а приобретаем ("набуваємо").

Языковые уроки от Авраменко

Языковед призывает чаще употреблять украинские поговорки, потому что без них даже правильный язык кажется "постным" и бедным. Так, Авраменко объяснил, что означает уникальный украинский фразеологизм "скривиться, как среда на пятницу".

Также он назвал остроумные украинские соответствия к русским выражениям "первый блин комом","на вкус и цвет товарища нет", "пишите письма мелким почерком".

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