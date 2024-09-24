Известный языковед и учитель Александр Авраменко уже во многом успел помочь украинцам прокачать свою речь, подсказывая как правильно сказать те или иные слова и фразы. Сейчас он вышел в эфир, чтобы рассказать историю фразеологизма "скривитися, як середа на п'ятницю".
Среда и пятница, по его словам, в народной фразеологии связаны "одной веревочкой". Выражение "скривитися, як середа на п'ятницю" означает "перекосить, исказить лицо".
Если кто-то кривится от невкусной, соленой или кислой еды, от боли или неприятных новостей — это, как заявляет Авраменко, понятно, почему происходит.
"Но почему у "среды" такой "постный" вид, когда она "смотрит" на "пятницу"? "Кривится" среда потому, что и она сама, как и "пятница", когда-то была постным днем. Раньше и в среду, и в пятницу не ели скоромную пищу, то есть молоко и мясо", - рассказал языковед.
Другие полезные языковые советы Александра Авраменко
Ранее УНИАН сообщал, как сказать по-украински "окружающая среда". Языковед Авраменко разобрал типичную ошибку при переводе слова "окружающий" на русском языке.
Кроме того, языковед Авраменко назвал правильный вариант, как сказать по-украински "горбушка хлеба". "Горбушка", по его словам, это россиянизм. На украинском ломтик от не начатого края хлеба называют совсем по-другому.