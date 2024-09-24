Александр Авраменко рассказал о значении еще одного удивительного фразеологизма в украинской культуре.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко уже во многом успел помочь украинцам прокачать свою речь, подсказывая как правильно сказать те или иные слова и фразы. Сейчас он вышел в эфир, чтобы рассказать историю фразеологизма "скривитися, як середа на п'ятницю".

Среда и пятница, по его словам, в народной фразеологии связаны "одной веревочкой". Выражение "скривитися, як середа на п'ятницю" означает "перекосить, исказить лицо".

Если кто-то кривится от невкусной, соленой или кислой еды, от боли или неприятных новостей — это, как заявляет Авраменко, понятно, почему происходит.

"Но почему у "среды" такой "постный" вид, когда она "смотрит" на "пятницу"? "Кривится" среда потому, что и она сама, как и "пятница", когда-то была постным днем. Раньше и в среду, и в пятницу не ели скоромную пищу, то есть молоко и мясо", - рассказал языковед.

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