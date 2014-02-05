Символ молдавской олимпийской сборной «рыбоволк» обсмеяли в Интернете

Существо, выбранное талисманом для молдавских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Интернета, сообщает «Гренада».

«Волкоселедка, волкочервяк, которыб, рыбоволк…», - этими и другими названиями пытаются пользователи в социальных сетях определить существо, изображенное в качестве символа молдавской олимпийской сборной в этом году.

Действительно, в качестве непонятного животного изображено существо с собачьей или волчьей головой и рыбьим хвостом, на конце которого плавники изображены в цветах румынского триколора. Несмотря на отсутствие рук и ног, данное существо умудряется ехать сразу на 2-х лыжах одновременно с воткнутым куда-то за спиной флагом Республики Молдова. Действие происходит высоко в заснеженных горах. Однако на альпийских высотах молдавскому символу олимпиады взор украшают обледенелые пальмы.

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Данное изображение опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета Молдовы, и является официальным символом страны. С этим символом на Олимпиаде в Сочи выступит молдавская сборная в составе 4-х человек: в биатлоне и лыжных гонках страну представит Александра Каменщик, только в лыжных гонках – Виктор Пынзару, в санном спорте – Богдан Маковей, а в гигантском слаломе – Георг Линднер. Возглавит молдавскую делегацию премьер-министр Юрий Лянкэ, который по сообщению сайта НОКа Молдовы, присутствовал на презентации команды и олимпийского символа вместе с председателем парламента Игорем Корманом.

Символ молдавской олимпийской сборной привлек внимание и к сайту НОКа Молдовы, после чего выяснилось, что он является плагиатом и макет сайта можно свободно скачать по данной ссылке. После этого пользователи начали подозревать создателей сайта НОКа Молдовы в нецелевой растрате средств, которые предназначались на изготовление сайта.

Зимняя Олимпиада в Сочи откроется уже в эту пятницу, 7 февраля, и продлится до 23 февраля. В эти даты пройдет официальное открытие и закрытие игр.