Они кажутся вежливыми, но на самом деле заставляют гостей чувствовать себя некомфортно.

Цель гостеприимства — сделать так, чтобы людям было комфортно. Но иногда легко перестараться. Идеальность не является целью, а вежливость вовсе не означает безупречность, пишет Martha Stewart.

Есть несколько привычек, которых стоит избегать, чтобы гости чувствовали себя счастливо и непринуждённо.

Излишние извинения за свой дом

Вы имеете право гордиться местом, где живете, даже если оно не похоже на картинку из журнала. "Фраза "извините за беспорядок" повторенная 10 раз лишь заставляет гостей успокаивать вас", — отмечает эксперт по этикету и гостеприимству Оливия Поллок из Evite.

По ее словам, никого не волнуют игрушки на полу. Гости хотят хорошо провести время и видеть, что вы тоже наслаждаетесь встречей. Более того, извинения за чистый и аккуратный дом могут даже заставить гостей сомневаться в своих собственных стандартах уюта.

Навязчивость вместо общения

Вы ведь не хотели бы, чтобы официант или бармен бесконечно проверяли ваш стол или доливали напиток? То же самое и с гостями. "Если вы постоянно следите за тарелками, стаканами или салфетками, гости могут начать переживать, получаете ли вы сами удовольствие от вечеринки", — объясняет Поллок. Лучше заранее позаботиться о достаточном количестве еды и посуды, а затем расслабиться и пообщаться. А если гостям что-то понадобится, они сами попросят.

Слишком резкое завершение вечера

"Включать свет, чтобы намекнуть на уход, может восприниматься как "последний звонок" в баре и быть неприятным", — говорит она. Лучше подать мягкие сигналы: приглушить музыку, переместить разговор в зону с диванами или предложить десерт. Гости всё равно поймут намёк.

Если же кто-то не улавливает сигнал, поблагодарите за визит и мягко напомните, что уже поздно. Также можно заранее указать время окончания в приглашении, чтобы все знали, чего ожидать.

Навязывание игр и активности

"Игры и развлечения — отличное дополнение к вечеринке, если они соответствуют настроению", — отмечает Поллок. Но важно правильно подготовить обстановку. Гости не должны чувствовать себя в ловушке. Если все увлечённо болтают, а вечеринка идёт отлично, может, стоит оставить шарады для другой встречи.

Чрезмерное угощение гостей

Накладывать горы еды или бесконечно доливать вино может показаться щедрым, но иногда это воспринимается как давление и заставляет гостей есть или пить больше, чем им хочется. Лучше выставить угощение так, чтобы каждый мог взять сам в удобное для него время.

Чрезмерные комплименты

"Естественно хочется похвалить блюдо, которое принес гость, но чрезмерная похвала может заставить других почувствовать, что их вклад менее ценен, или смутить того, кого выделили", — поясняет Поллок. Лучше поблагодарить всех одинаково и подчеркнуть, как приятно, что каждый что-то принёс.

Подчеркивание особых условий

Конечно, важно учитывать разные диетические предпочтения гостей — безглютеновые блюда, вегетарианские опции или безалкогольные напитки. Но нет нужды выделять, для кого именно они приготовлены. При подаче в формате "шведского стола" можно просто подписать карточки с аллергенами или ингредиентами, а блюда для общего стола обозначить как "безглютеновые" — без лишнего акцента.

