Тревел-блогер побывал во многих местах, но в некоторых из них столкнулся с холодным приемом со стороны местного населения.

Популярный ютубер Wolters World, путешествующий по миру, назвал пять стран, жители которых оказывают туристам наименее теплый и гостеприимный прием. Об этом сообщает Daily Express.

По словам тревел-блогера, он побывал в десятках разных стран, где рассчитывал почувствовать себя как дома, однако столкнулся с местами, где взаимодействие с местными жителями оставляло желать лучшего.

Его список наименее дружелюбных и гостеприимных стран возглавила Бельгия, несмотря на ее богатое культурное наследие, первоклассное пиво и красивые города. Больше всего путешественник выделил Брюссель, упомянув холодное отношение к туристам со стороны местных жителей. Также Wolters World рассказал, что столкнулся там с расовыми притеснениями по отношению к студентам, с которыми путешествовал.

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Второе место в списке недружелюбных стран занял Китай. Блогер обратил внимание на агрессивное поведение в общественных многолюдных местах. По его словам, люди толкаются, чтобы протиснуться в очереди, и даже дерутся за товары в магазинах. Путешественник предположил, что огромная плотность населения способствовала формированию подхода "каждый сам за себя", из-за чего гостеприимство ушло на второй план.

Третьей в списке ютубера оказалась Дания. По его словам, в этой стране бытует не откровенная враждебность в отношении приезжих, а, скорее, "холодное безразличие". Блогер пояснил это тем, что местные жители не считают туристов частью своей жизни и потому не взаимодействуют с ними.

Аргентина заняла в "антирейтинге" Wolters World четвертую строчку. Блогер особо выделил Буэнос-Айрес. Он обратил внимание на атмосферу превосходства и социальный разрыв между местными и жителями провинций, что, по мнению путешественника, приводит к не слишком теплому приему приезжих.

Пятерку наименее дружелюбных стран, по версии Wolters World, замыкает Люксембург с его высокими зарплатами и комфортом. Тревел-блогер отметил, что жители этой страны мало зависят от туризма, потому не особо заинтересованы во взаимодействии с приезжими и считают, что туристы "должны быть благодарны за то, что там находятся".

Самые счастливые страны мира

Как писал УНИАН, недавно был опубликован свежий рейтинг самых счастливых стран мира, который возглавила Финляндия. В топ-5 также попали Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. Беларусь в этот список даже не попала, а Украина опустилась за прошлый год со 105-й на 111-ю строчку.

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