"У меня были более серьезные проблемы": Маккейн ответил смехом на вопрос, боится ли он Трампа (видео)

Сенатор США Джон Маккейн рассмеялся, когда его спросили, боится ли он президента Трампа.

Как передает издание The Hill, Маккейн появился в программе "The View", чтобы отметить день рождения своей дочери Меган, которая является новой соведущей шоу. Во время эфира ведущие вспомнили недавние угрозы Трампа в адрес сенатора.

"Вы боитесь?", – спросила соведущая Санни Хостин (Sunny Hostin), после чего ее коллеги и сам Маккейн рассмеялись.

"Я вспомнил, что у меня были более серьезные проблемы", – ответил в конце концов Маккейн.

Трамп пригрозил Маккейну после того, как сенатор от Республиканской партии обвинил президента в "поверхностном, ложном национализме".

"В какой-то момент я отвечу, и ему мало не покажется", – сказал Трамп на прошлой неделе.

Маккейн отметил, что он в своей жизни имел «более серьезные вызовы, чем этот».

Как напоминает издание, Трамп неоднократно критиковал сенатора после того, как Маккейн проголосовал против законопроекта по отмене ObamaCare.

