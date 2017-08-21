Трамп смог написать твит без ошибок только с третьей попытки

Президент США Дональд Трамп попытался написать твит про «исцеление» страны, но что-то пошло не так: вместо слова "heal" ("исцелиться") он написал "heel".

У слова "heel" много значений - от "каблук" и "мерзавец" до "выполнять команду "рядом"", пишет Медуза.

Твит Трампа должен был звучать так: «Наша великая страна была разделена десятилетиями, но она снова объединится. Иногда, чтобы излечиться, нужны протесты, и мы излечимся!».

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Первый твит с ошибкой он удалил очень быстро, а через полчаса написал новый. В нем снова было написано "heel" вместо "heal", но президент заменил "десятилетие" на "десятилетия".

Еще через шесть минут Трамп наконец написал твит без ошибок. Теперь над ним все издеваются.

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Our great country has been divided for decades. Sometimes you need protest in order to heal, & we will heal, & be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

Словарь Мерриам-Вебстер решил прояснить разницу между тремя словами, которые звучат похоже: "heal" - "снова стать здоровым", "heel" - "презренный человек", "heʼll" - "он будет".

heal (to become healthy again)

heel (a contemptible person)

‍♂️ he'll (he will) — Merriam-Webster (@MerriamWebster) August 19, 2017

Напомним, это не первый случай, когда президент США допускает ошибки в своих сообщениях в Twitter.

Так, 31 мая Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом "covfefe". В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.

Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...». Публикация породила массу шуток в сети.