В США робот-охранник утопился в фонтане

11:55, 18 июля 2017
Курьёзы
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Робот-охранник одного из офисных центров по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул.

Инцидент произошел в офисном центре Сан-Франциско / Twitter.com/gregpinelo

Робот-охранник Knightscope K5, работающий в одном из офисных центров Сан-Франциско в США по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул. Об этом пишет the Verge

Журналисты издания пошутили, что K5, по всей видимости, не любил свою работу. 

Робот уже более года патрулирует помещение центра и неоднократно попадал в сводки американских новостей. О причинах поломки робота не сообщается.

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Как сообщал УНИАН, на МКС появился робот-фотограф. Он призван сэкономить рабочее время астронавтов, которые вынуждены много фотографировать.

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Теги: #робот-охранник#роботы в США