В США робот-охранник утопился в фонтане

Робот-охранник Knightscope K5, работающий в одном из офисных центров Сан-Франциско в США по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул. Об этом пишет the Verge.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 июля 2017 г.

Журналисты издания пошутили, что K5, по всей видимости, не любил свою работу.

Робот уже более года патрулирует помещение центра и неоднократно попадал в сводки американских новостей. О причинах поломки робота не сообщается.

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Как сообщал УНИАН, на МКС появился робот-фотограф. Он призван сэкономить рабочее время астронавтов, которые вынуждены много фотографировать.