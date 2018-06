В США робот-охранник утопился в фонтане

Робот-охранник Knightscope K5, работающий в одном из офисных центров Сан-Франциско в США по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул. Об этом пишет the Verge.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w