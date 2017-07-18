В США робот-охранник утопился в фонтане
Робот-охранник одного из офисных центров по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул.
Робот-охранник Knightscope K5, работающий в одном из офисных центров Сан-Франциско в США по неизвестным причинам рухнул в фонтан и утонул. Об этом пишет the Verge.
It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w— Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 июля 2017 г.
Журналисты издания пошутили, что K5, по всей видимости, не любил свою работу.
Робот уже более года патрулирует помещение центра и неоднократно попадал в сводки американских новостей. О причинах поломки робота не сообщается.
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