На МКС появился робот-фотограф (фото, видео)

У астронавтов на борту Международной космической станции появился новый робот-компаньон. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обнародовало первые снимки, снятые сферической камерой Int-Ball. Об этом пишет Engadget.

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Int-Ball может двигаться автономно или управляться операторами с Земли. Изображения передаются в режиме реального времени, что позволяет сотрудникам JAXA быстро оценивать проблемы и предлагать обитателям МКС возможные решения.

Int-Ball призван сэкономить рабочее время астронавтов, которые десятую его часть проводят с камерой в руках, фотографируя работу или оборудование, требующие дальнейшей оценки.

Беспилотник поможет экипажу выделять больше времени на эксперименты и ремонтные работы. Int-Ball был доставлен на МКС ракетой SpaceX Falcon 9 4 июня. Теперь он живет в научном модуле станции «Кибо». Размер робота составляет всего 15 см в диаметре, он оборудован 12 пропеллерами, которые регулируют его положение в условиях невесомости.