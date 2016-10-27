В российском Волгограде дворники использовали флаг РФ как мешок для мусора (видео)
10:38, 27 октября 2016Курьёзы
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Житель российского Волгограда увидел, как местные дворники заметают листву во флаг РФ.
Он заснял это на видео и обратился в полицию с сообщением о том, что стал свидетелем осквернения госсимвола РФ.
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Коммунальщики свои действия объяснили тем, что триколор перевернут и красная полоса расположена сверху, а не снизу, поэтому это "никакой не флаг РФ".
Вскоре дворники наложили листву во флаг и отнесли его к грузовой машине.
Ранее УНИАН сообщал, что россиян в Ленобласти поздравили с 23 февраля флагом марионеточного государства Третьего рейха.
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