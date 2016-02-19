Россиян в Ленобласти поздравили с 23 февраля флагом марионеточного государства Третьего рейха (фото)

На баннере была изменена последовательность цветов российского триколора, таким образом получился флаг Протектората Богемии и Моравии - марионеточного государства Третьего Рейха.

«Они [создатели плаката - прим. - ред.] не перепутали триколор, это была какая-то дизайнерская задумка. Но раз у людей такая реакция, то сегодня вечером будет исправлено», - пояснили в администрации «Радио Балтика».

Ранее очевидцы выложили в соцсетях фотографии поздравительного плаката к 23 февраля, вывешенного на Дороге жизни по направлению во Всеволожск. На щите изображён российский триколор с перепутанными красным и синим цветами.

«Дорога жизни по направлению во Всеволожск, за заправкой. Администрация Всеволожска решила поздравить с днём Защитника Отечества. Только вопрос, а Отечество - чьё?», - отметили пользователи соцсетей.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году на здании Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) вывесили баннер с перепутанными цветами российского флага аналогичным образом.