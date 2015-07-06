Американская компания анонсировала морской зомби-круиз с телезвездами и вечеринками

Американская компания Sixthman запустит тематический морской круиз, посвященный зомби-апокалипсису. Как сообщает The Daily Mail, путешествие на борту лайнера Norwegian Pearl продлится с 15 по 18 января 2016 года. Пассажиры поднимутся на борт в Майами, а сойдут с корабля в столице Багамских Островов Нассау. Стоимость путевки составит от 750 до четырех тысяч долларов, передает Lenta.ru.

На борту корабля для туристов будут организованы конкурсы костюмов, викторины и тематические вечеринки. Развлекать отдыхающих будут звезды сериала «Ходячие мертвецы», в том числе Норман Ридус, исполнивший роль Дэрила Диксона, и Чендлер Риггз, сыгравший Карла Граймса.

Также на круизном лайнере будут работать визажисты, которые помогут путешественникам создать зомби-образы.

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Кроме того, туристы смогут воспользоваться несколькими бассейнами, гидромассажными ваннами, стеной для скалолазания и боулингом. Отмечается, что в стоимость путевки включено питание. Всего в путешествии смогут принимать участие 2,2 тысячи человек.