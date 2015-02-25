Американские исследователи выяснили, что зомби смогли бы захватить Нью-Йорк за день

Исследователи из Корнелльского университета, специалисты в области статистической механики, представили модель вспышки эпидемии зомби-вируса. О своей модели и оптимальном способе спасения от живых мертвецов ученые расскажут на конференции Американского физического общества, сообщается в пресс-релизе Общества, передает Lenta.ru.

Алекс Алеми (Alex Alemi) и его коллеги начали с дифференциальных уравнений, описывающих население нескольких районов, затем перешли к решетчатым моделям и, наконец, к полномасштабному расчету хода зомби-апокалипсиса среди 300 миллионов жителей США.

«Наш подход мало чем отличается от моделирования химических реакций. Мы имеем дело с четырьмя состояниями человека (здоровый, зараженный, зомби, мертвый зомби) и их переходами», — объясняет Алеми. Все эти процессы носят стохастический (случайный) характер. Ученые описывают каждое действие (зомби кусает человека, человек убивает зомби, зомби двигается и так далее) как радиоактивные вещества, период полураспадакоторых зависит от определенных параметров.

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В большинстве фильмов и книг, посвященных зомби-апокалипсису, эпидемия поражает все области страны одновременно, и спустя некоторое время небольшие группы выживших людей остаются в окружении тысяч зомби. Однако в реалистической модели Алеми быстрее всего заражаются мегаполисы, а у жителей городков и сельских районов будет от нескольких недель до месяцев: чем меньше население, которое зомби могут атаковать, тем медленнее распространяется эпидемия.

«Например, Нью-Йорк попадет под власть зомби за день, а у жителей северной части штата будет примерно месяц на подготовку к отражению атаки живых мертвецов», — утверждает Алеми. Чтобы максимально увеличить шансы на выживание во время эпидемии, ученый рекомендует американцам как можно скорее выехать в направлении северных районов Скалистых гор.

В апреле 2011 Министерство обороны США также подготовило план спасения в случае возможного нападения армии зомби. Документ под кодовым названием CONOP 8888 попал в распоряжение журнала Foreign Policy. Он содержит подробную инструкцию пережить атаку живых мертвецов и уничтожить их. Кроме того, план содержит рекомендации о том, как поддерживать закон и порядок после нападения зомби.