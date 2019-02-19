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Девушки устроили драку из-за букета невесты (видео)

14:13, 19 февраля 2019
Курьёзы
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Допис, поширений Набережная Дербент (@naberejnaya_derbent_official)

На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты.

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Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.

Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.

Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.

Ранее во Владикавказе на свадьбе произошел курьезный случай: жених, воруя по традиции невесту, дважды упал и уронил девушку.

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Теги: #драка#свадьба