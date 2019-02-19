Девушки устроили драку из-за букета невесты (видео)
14:13, 19 февраля 2019Курьёзы
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В сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.
@naberejnaya_derbent_official Как же это некрасиво, жестоко бороться за этот «букет замужества» 🤦♂️ #свадьба #м1 #букетневесты
На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты.
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Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.
Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.
Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.
Ранее во Владикавказе на свадьбе произошел курьезный случай: жених, воруя по традиции невесту, дважды упал и уронил девушку.
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