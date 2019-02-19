Девушки устроили драку из-за букета невесты (видео)

В сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.

Переглянути цей допис в Instagram @naberejnaya_derbent_official Как же это некрасиво, жестоко бороться за этот «букет замужества» 🤦‍♂️ #свадьба #м1 #букетневесты Допис, поширений Набережная Дербент (@naberejnaya_derbent_official) 18 Лют 2019 р. о 1:04 PST

На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты.

Читайте такжеУкраинка "вышла замуж" за себя (фото)

Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.

Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.

Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.

Ранее во Владикавказе на свадьбе произошел курьезный случай: жених, воруя по традиции невесту, дважды упал и уронил девушку.