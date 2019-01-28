Двойной эпик-фейл жениха на свадьбе попал на видео

За кадром слышен голос свидетелей похищения, один из которых просит не снимать это.

Во Владикавказе на свадьбе произошел курьезный случай: жених, воруя по традиции невесту, дважды упал и уронил девушку. Читайте также"Ах, эта свадьба!": в Одессе пара поженилась в третий раз (видео) Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Пристанище". Первый раз падение произошло на ступеньках, второй - у дверей авто, куда жених нес свою невесту. Как сообщал УНИАН, в Австралии девушку позвали замуж, но в трогательный момент что-то пошло не так из-за маникюра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter