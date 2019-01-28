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Двойной эпик-фейл жениха на свадьбе попал на видео

10:16, 28 января 2019
Курьёзы
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Во Владикавказе на свадьбе произошел курьезный случай: жених, воруя по традиции невесту, дважды упал и уронил девушку.

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Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Пристанище". Первый раз падение произошло на ступеньках, второй - у дверей авто, куда жених нес свою невесту. 

Как сообщал УНИАН, в Австралии девушку позвали замуж, но в трогательный момент что-то пошло не так из-за маникюра.

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Теги: #свадьба