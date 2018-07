В Днепре киевлянину пришлось объяснять полиции, зачем он в украшениях с ружьем вышел на балкон под песню Queen (видео)

Мужчина во время командировки хотел поднять настроение и себе, и людям, но те его не поняли и вызвали полицию.

В Днепре мужчина вышел на балкон с ружьем под песню "Show must go on". Впоследствии выяснилось, что он хотел поднять настроение и себе, и людям, но те его не поняли и вызвали полицию.

Как сообщает ТСН, "стрелок", увидев правоохранителей, скрылся в номере. Когда же наконец копам открыл дверь, они увидели возле постояльца винтовку, нож и кучу женских украшений. "Мужчина был немного в возбужденном состоянии", - рассказали в полиции.

"Хороший эпатаж – он людям поднимает настроение", - прокомментировал свои действия "стрелок". Он жалуется на жесткие действия полицейских во время задержания, а винтовку и украшения называет лишь аксессуарами для борьбы с депрессией. Киевлянин пояснил в райотделе, что приехал в Днепр в командировку. "Я вышел на балкон. У меня было печальное настроение. Я включил музыку, чтобы поднять себя. Они меня, видимо, не поняли. Я ее просто в руке подержал. Это не ружье, а "воздушка", - рассказал задержанный.

Предварительный осмотр оружия подтвердил, что винтовка действительно не боевая, однако ее все равно направили на экспертизу. Всю ночь полицейские проверяли задержанного, а он во время допроса жонглировал и объяснял, что это ему помогает расслабиться. Копы выяснили, что киевлянин уже имел административные наказания за хулиганство. А из-за такого количества женских украшений предположили, что мог быть причастен и к другим преступлениям. Но задержанный настаивал, что кольца и ожерелья – это детали образа. "Это я жене дарю. Бывшей. Да, это у меня стиль такой, мне нравится", - пояснил он.

После допроса задержанного отпустили. В администрации отеля к нему никаких претензий не имеют. "Если бы он стрелял, кто бы его отпустил", - пояснила администратор. Защищают киевлянина и на заправке, работники которой гостя отеля знают хорошо. "Он позитивен и жизнелюбив, любит показать себя", - смеются они. За эпатажную сцену на балконе киевлянин не получил никакого наказания, ведь следов от выстрелов вокруг отеля так и не нашли. В командировке в Днепре мужчина пробудет еще неделю, однако уже без винтовки.

