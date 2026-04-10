Новая турецкая драма 'Лейла' на телеканале Бигуди: когда смотреть

История о становлении личности, внутренней силе и выборе между местью и прощением.

В понедельник, 13 апреля, в 20:00 на телеканале "Бигуди" состоится премьера турецкого телесериала "Лейла" – эмоциональной драмы о борьбе за будущее в мире, где всё складывается против тебя, а каждое решение имеет свою цену.

"Лейла" – история о девушке, которая теряет мать, отца и оказывается один на один с жестоким миром. Мачеха отправляет ее жить на свалку, поэтому Лейле приходится выживать в нечеловеческих условиях и искать новую приемную семью. Она построит себе новую жизнь, но будет нести через годы желание отомстить тем, кто разрушил ее счастье в детстве. Вы узнаете, сможет ли Лейла расставить все точки над "і", восстановить справедливость и обрести внутренний покой.

Мы подготовили несколько причин, почему эта история не оставит вас равнодушными:

Видео дня

Неординарные герои

Лейла – уникальная личность, которая проходит сложный путь трансформации от уязвимой девочки до сильной женщины, способной самостоятельно решать свою судьбу. Другие персонажи также не банальны – в сериале нет однозначно "хороших" или "плохих" героев. У каждого своя история, мотивы и внутренние конфликты.

Атмосфера большого города

События разворачиваются в Стамбуле – городе контрастов и колорита. Здесь сосуществуют роскошь и бедность, искренность и обман, а также атмосферные локации и музыка, которая придает сериалу драматизма.

Микс жанров и темы, которые найдут отклик у каждого

"Лейла" – мелодрама, драма и триллер в одном сериале. Лента освещает важные темы любви, измены, семейных связей и поиска собственной идентичности. Герои сталкиваются с моральными дилеммами, а их решения заставляют задуматься: что важнее – правда или чувства?

Турецкая адаптация бразильского сериала

Проект – адаптация сериала "Проспект Бразилия", вышедшего в 2012 году. Он также рассказывает о юной девушке, которую мачеха выгнала из дома после смерти отца. Турецкая версия не копирует оригинал, а переосмысливает его: добавляет драматизма и местного колорита, поэтому "Лейлу" будет интересно смотреть даже тем, кто видел бразильский сериал.

Смотрите новую турецкую драму с воскресенья, 13 апреля, ежедневно в 20:00 на телеканале "Бигуди".

Следите за новостями и анонсами телеканала в социальных сетях Instagram и Facebook. А если вдруг пропал свет, воспользуйтесь приложением Киевстар ТВ. Для абонентов Киевстар без платы за трафик.

Справка:

