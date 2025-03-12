Невозможная история любви в биографической драме 'Кислородная станция'. В кино с 10 апреля 2025 года

С 10 апреля в украинский прокат выходит биографическая драма "Кислородная станция". В основе истории - знаковый фрагмент биографии лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, когда во времени совпали самые большие испытания и угрозы для его жизни и ростки надежд на хрупкое счастье в условиях тотальной неволи.
1980 год, СССР. Многолетний политический заключенный Мустафа Джемилев отбывает ссылку в поселке Зырянка в советской Якутии. Здесь он работает на кислородной станции: ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом. Его повседневный монотонный труд напоминает судьбу мифологического Сизифа, героя мифа Альбера Камю.
Перед зрителями откроются малоизвестные страницы истории крымскотатарского народа, обрамленные в сюрреалистическую притчу. Борьба, сопротивление, любовь на расстоянии, жизнь в изгнании, обретение свободы вопреки всему - универсальные темы, разворачивающиеся на фоне удушающего застоя.
Любовь, которой не суждено было быть - и все же она произошла
Их пути не должны были пересечься. Мустафа - диссидент, узник режима, сосланный за тысячи километров от дома. Сафинар - молодая учительница, которая живет обычной жизнью и имеет совсем другие планы на будущее. Но судьба распорядилась иначе. Она отправляется в путешествие через страну, где страх сильнее надежды, а встреча с Мустафой меняет ее навсегда. Их любовь прорастает вопреки обстоятельствам, как единственная настоящая свобода в мире, который отчаянно пытается их разделить.
Символика кислородной станции
Кислородная станция - не только место работы главного героя, но и глубокий символ в фильме. В мире, где все дышат страхом, Мустафа становится тем, кто наполняет жизнь людей вокруг "кислородом" - верой в правду и справедливость. Его борьба кажется безнадежной, как труд Сизифа, но именно в самый темный момент у него появляется шанс на свет - любовь, которая меняет все.
Цитата режиссера:
"Это история о том, как любовь становится вызовом системе. О любви, зарождающейся в условиях, где нет места для человечности. И о выборе, который меняет не только жизнь двух людей, но и историю целого народа. Мустафа и Сафинар находят друг друга там, где нет ни надежды, ни будущего - и это самая сильная история, которую только можно рассказать", - комментирует режиссер фильма Иван Тимченко.
Премьера и дистрибуция
Дистрибьютором картины в Украине выступила компания B&H Film Distribution.
Смотрите "Кислородную станцию" в кино с 10 апреля 2025 года. Отправляйтесь вместе с Сафинар в путешествие на край ночи - навстречу неизвестности, навстречу пробуждению любви.
Генеральный медиапартнер: 1+1 media
Информационные партнеры: Украинская правда, Суспільне.Культура, Эспрессо ТВ, Крым.Реалии
Радиопартнер: Бизнес Радио Групп
СПРАВКА
Название: Кислородная станция
Дата выхода в прокат: с 10 апреля 2025 года
Дистрибьютор в Украине: B&H Film Distribution
Жанр: биография, поэтическая драма, притча
Производство: Цифровая платформа и SVITLOFOR FILM (Украина), SILK FILMS (Чехия), FLYING COLORS PICTURES (Словакия)
Хронометраж: 106 минут
Режиссер: Иван Тимченко
Автор сценария: Михаил Брыных
Продюсеры: Светлана Соловьева, Альжбета Яначкова, Петер Крупенин
Оператор-постановщик: Томас Стоковски
Композитор: Джун Мияке
Звукорежиссер: Кристоф Блабла, Лукас Молдри, Василий Явтушенко
Режиссеры монтажа: Каролина Мациевская, Иван Банников
Художница по костюмам: Мария Керо
Художница по гриму: Дарья Гнатюкова
Кастинг директор: Алла Самойленко
В ролях: Борис Орлов, Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Василий Кухарский, Эдем Ибадуллаев, Вячеслав Жила, Елена Вахрамеева, Бесо Моисцрапишвили, Эльзара Бекирова, Зоя Власенко