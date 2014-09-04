Кричалка молодых европейцев – «Russia, f*ck off»

- Ребята, а вы откуда? - спросил нас парень из русскоговорящей компании в первый день венгерского музыкального фестиваля «Sziget».

- Из Украины, а вы? – отвечали наши, услышав акцент и насторожившись.

- Из России…

Перед поездкой я задавался вопросом, как вести себя с русскими на фестивале. Ведь точно пересечемся. Думал, начнем спорить за Крым и войну, развязанную Россией на востоке, заведемся, я не сдержусь, и все это плохо закончится.

Неловкое молчание, и один из наших собеседников выдает сакраментальное: «Путин - **йло».

И все. Напряженность исчезла. За неделю у меня не возникло ни одной конфликтной ситуации с русскими.

22-й ежегодный музыкальный фестиваль «Sziget» традиционно проводился на раскинувшемся между берегами Буда и Пешт острове Обуда. Остров, примерно в два раза меньше киевского Гидропарка, за неделю смог приютить почти полмиллиона человек.

На второй день после приезда, окутанный в украинский флаг и ожидая выступления Queens of the Stone Age на главной 100-тысячной сцене фестиваля, я первый раз общался с иностранцами на тему происходящих событий в Украине. Моими собеседниками оказались местный мадьяр и его американский друг. Что запомнилось сразу – венгр назвал восток Украины пророссийским, а Киев – проамериканским. На что я тут же ответил, просвещая юго-западного соседа, что Киев – проукраинский.

На третий день украинцы стали самой заметной нацией на фестивале. Атмосфера доброжелательности и патриотизма зашкаливала. Флаги Украины без труда можно было встретить на каждом концерте!

К слову, к нашей небольшой компании, располагавшей самым длинным древком, на котором развивался «жовто-блакитний», стягивалось огромное количество земляков. Перед концертами мы пели гимн, а «Слава Украине! – Героям слава!» – звучало почти в каждом перерыве между песнями мировых звезд. В эти моменты, когда по коже бегали мурашки, я ловил уважительный взгляды европейцев. Скорее всего, они понимали наш призыв.

В отличие от Украины, Россию практически не было видно на фестивале. Ближе к середине фестиваля мой киевский приятель познакомил меня с компанией из Москвы. На мой вопросительный взгляд ответил: ребята хорошие. По рассказам самих россиян, даже в масштабах фестивального острова они ощутили негативное отношение к себе из-за политики своего президента. Больше всего меня поразил рассказ о том, как на второй день фестиваля они подняли российский триколор перед главной сценой, после чего, через толпу к ним пробрался персонал фестиваля и попросил убрать флаг – «чтобы не провоцировать конфликт».

А конфликт мог быть. Практически везде, с разных сторон, безо всякого повода, только и слышно было: «Russia, f*ck off». Эту фразу в едином порыве кричали все – и немцы, и голландцы, и венгры, и американцы.

В то же время, за семь дней, находясь в окружении молодежи из разных уголков нашей планеты, (но, преимущественно, из Европы), я ни разу не услышал плохого слова об Украине. А общался много. Одним из самых эмоциональных моментов стала трехминутная беседа с венгром после концерта британских «The Prodigy». Собеседник идентифицировал меня все по тому же флагу на плечах. Он рассказывал, как был во Львове, и как ему понравился город и люди, говорил о том, что молодежь в Венгрии – за нас, и что мы следующими должны войти в ЕС, и что они нас там ждут. За три минуты разговора этот человек стал мне ближе, чем некоторые мои родственники, кричащие о том, как «хунта» и «укры» ущемляли их все годы независимости. Обнялись, попрощались, проступила слеза.

Я много общался и много видел за эту, очень насыщенную, неделю в Будапеште. Абсолютно все мои собеседники поддержали Украину в ее европейском выборе. Точно так же, все осудили Россию за развязанную войну на нашем Востоке (никто и не сомневался, что войну ведет Россия, а не какая-то мифическая «Новороссия»). Никому, по их словам, не понравилось, как россияне нагло и цинично аннексировали Крым.

…Говорят, за молодежью будущее. Если это так – то нас, скорее всего, ждет действительно прекрасное будущее, во всяком случае, в отношениях с Европой. Пережить бы только настоящее.