Реквием по стадиону ”Арсенал”

Мнение

Это место чудом осталось нетронутым - в самом центре Киева, несколько сотен метров от арсенальной пушки и от Дома Офицеров. За металлическим забором тяжело дышит автомобильными легкими улица Грушевского, а внутри - тяжело поверить - тишина и покой. Стадион и остатки парка. Как и надлежит, утренний джоггинг физкультурников из соседних домов. На беговых дорожках с обеих сторон поля учителя физкультуры щелкают секундомерами, принимая зачеты у старшеклассников. На подуставшем газоне тренируются детские футбольные команды, а на выходных звонкий свисток рефери сообщает всей округе, что начался очередной турнир.

Тяжело поверить, что такой оазис сохранился в центре города. Это стадион завода "Арсенал", спрятанный между улицей Грушевского и Кловским спуском. Спрятанный настолько комфортно, что о его существовании по большей части знают только жители близлежащих домов. Место просто уникально, чтобы его окультурить, осовременить, возобновить, сделать его центром здорового образа жизни микрорайона. Более того - это идеальный резервный газон или поле для тренировок на Евро-2012.

Наверное, где-либо городская власть руководствовалась бы именно такими рассуждениями - в Копенгагене, Бильбао или Денвере. Кстати, о чудесах, которые творит мэр этого американского города, в прошлом - владелец ресторана, стоит почитать. Скажем, старый аэропорт в этом городе идеально служил для размещения там очередного молла, однако вместо этого на его месте появится городской парк - наверное, самый оригинальный в Штатах, с сохраненной диспетчерской башней посреди деревьев.

Мысль о том, что стадион "Арсенала" обречен, не может не бередить душу, тем более, что мастерская Бабушкина умудрилась запланировать совсем рядом - во дворе Дома Офицеров - очередной небоскреб. Не добавляет оптимизма и то, что в нескольких сотнях метрах от стадиона, на Кловском спуске, - главный офис Правекс-банка, молодые и наглые менеджеры которого руководят в настоящее время Киевом, распиная его и нарезая ломоть за ломтем.

Похоже, так оно и происходит. Сначала появились геодезисты, потом - на воротах - письмо-предостережение о том, что уже есть решение сессии горсовета об отведении этой земли девелоперской компании, а совсем недавно газеты обошло изображение макета жилищно-торгово-офисного центра, который должен появиться на месте стадиона.

Не сегодня-завтра заревут бульдозеры.

Прощай,стадион?

Игорь Шпак, Киев