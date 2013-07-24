Побочные эффекты доверия

Недавно рекламный плакат в метро резанул по глазам залихватским предложением от какой-то туристической фирмы. «Паломничество плюс отдых» рекомендуют в одном флаконе потенциальным клиентам креативные торговцы турпутевками.

В этом незатейливом слогане очень наглядно отразилось нынешнее состояние религии и отношение к ней со стороны общества. Человеку действительно глубоко верующему излишне напоминать, что паломничество, духовный подвиг путешествия для поклонения святым местам, мало совместим с суетным желанием погреть пузо на солнышке соседствующих с этими местами пляжей. Человеку, который знает, что его товар будет продаваться лучше, если упаковочку украсить религиозной символикой, объяснять всю кощунственность его поведения нет смысла. А человеку, который считает, что совмещение отпускного круиза с экскурсией в какой-нибудь монастырь и приобретением тамошних сувениров называется паломничеством и способствует спасению его души, ничего объяснять и не нужно, – как говорится, блаженны нищие духом.

Состоянию православной церкви, а точнее сказать – православных церквей и религии вообще, сложно дать однозначную оценку в Украине в некруглую 1025-ю годовщину принятия христианства. Возрождение и кризис переплелись в причудливую смесь, порождающую среди прочего и такие явления, как упомянутый выше рекламный плакат.

С одной стороны продолжается бурный рост религиозности, начало которому было положено крахом Советского союза и власти КПСС. Во множестве строятся новые храмы и возвращаются в церковную юрисдикцию старые. Олигархи жертвуют на церковь суммы, сопоставимые с их расходами на яхты и прочие атрибуты красивой жизни. Конституционное отделение церкви от государства чем дальше, тем больше приобретает формальные черты, а религиозные предметы пытаются вытеснять из школьных программ светские дисциплины. В страну рвутся миссионеры конкурирующих христианских конфессий и иных религий. Эти тоже не прочь пустить по рядам собственную тарелочку для сбора пожертвований…

Государственные и политические лидеры демонстрируют такую зашкаливающую богобоязненность, что становится непонятно, почему они до сих пор пребывают в суетном мире среди смертных, а не взяты живьем на небеса. Видать, за грехи наши тяжкие страдаем.

Власть не прочь задействовать ресурс небесной поддержки не только для обслуживания государственных интересов, но и для придания устойчивости своим персональным креслам. Политики, которых злая судьба временно, как они надеются, загнала в оппозицию подальше от кормушки и поближе к народу, ненавязчиво упирают на отличие своей «истинной» религиозности от «показной» религиозности власти.

Самое любопытное, что при всем при этом социологи констатируют: церковь остается институтом, облеченным доверием наибольшего количества людей. И пока такой порядок вещей будет сохраняться, религию не удастся отделить ни от политики, ни от экономики в целом и туристического бизнеса – в частности.

Игорь Гридасов