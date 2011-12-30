Южный поток: Турция «развела» и Россию, и Евросоюз?

На днях СМИ обошла новость: Турция дала согласие на прокладку газопровода Южный поток. Медиа констатировали, что устранено последнее препятствие для строительства этого газопровода, способного поставить крест на отечественной ГТС. Российские журналисты говорили о торжестве газовой дипломатии РФ. Но я бы не торопился с подобными оценками и выводами. Накануне скоропостижной поездки делегации Газпрома в Турцию российские эксперты не были уверены в успехе этой миссии. Доминировали скептичные настроения. Не случайно делегацию возглавил Алексей Миллер, а не Александр Медведев, как это бывает в случае продления внешнеэкономических контрактов. Проанализировав события, предшествовавшие согласию Турции прокладывать в ее эксклюзивной морской экономической зоне трубопровод Южный поток, можно заметить, что буквально днем ранее 26 декабря было подписано меморандум между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой национальной нефтегазовой компанией BOTAS о строительстве Трансанатолийского газопровода. То есть Турция одной рукой создает консорциум, в котором берет непосредственное участие и который подрывает как Южный поток, так и Набукко, где она является участником, а другой рукой 28 декабря подмахивает Меморандумом, не возражая против Южного потока.

Турция пытается сыграть на нескольких шахматных досках одновременно. Это согласуется с реализуемой ею в последние годы стратегией захвата доминирующих позиций в регионе, в том числе в сфере энергетического транзита. На самом деле, Южный поток Турцию интересует мало. Он не принесет ей никаких транзитных поступлений. Ее интересуют проекты, связанные с обоймой Южного газового коридора Европейского союза, потому что это принесет как транзитные поступления, так и утвердит Турцию как важнейший энергокоммуникационный перекресток между регионами Центральной Азии, Каспия, Ближнего Востока и Европой.

Достоверно, что произошло в Турции во время поездки туда делегации Газпрома, мы узнаем со временем. Можно предположить, что на фоне системных противоречий Турция решила сыграть весьма неоднозначную игру. Формально оставаясь участником Набукко, она фактически сделала шаг к реализации другой проекта - Трансанатолийского. Вместе с SOCAR и ВР (оператор месторождения Шах Дениз) турки пытаются направить азербайджанский газ по другому маршруту, не используя Набукко. Судя по прозвучавшим заявлениям с азербайджанской и турецкой сторон, что Трансанатолийский проект не отменяет Набуккко, они прекрасно осознают, что это не так. Полагаю, что Турция решила фундаментально переформатировать «газовые игры» и России, и ЕС. Она хочет продемонстрировать, что отныне «правила игры» диктует Анкара, а не Брюссель или Москва. Сняв препятствия для реализации Южного потока и поддержав Трансанатолийский проект, Турция рассчитывает, что последний будет реализован более быстро, чем громоздкий и технологически более сложный Южный поток. Следовательно, кто будет первым, тот и получит фору на рынке. Турция дала согласие на прокладку Южного потока, но она не принимает в нем участие. Тем не менее, в Анкаре и Баку совершили стратегический промах. Ключи от стабильности ситуации в зоне Южнокавказского энерготранзитного коридора находится не только в Вашингтоне, Анкаре или Брюсселе, но прежде всего они – в Москве и об этом стоило бы не забывать. Как и о событиях августа 2008 года, когда Россия совершила вторжение в Грузию. Проблема Карабаха может «вдруг» разморозиться со всеми вытекающими последствиями.

Быстрое переформатирование Турцией своих предпочтений в газовой сфере имеет некоторые странности. Наверное, со временем некие важные дополнительные штрихи станут известными, как это в свое время было с проектом «Голубой поток». Хочу напомнить события десятилетней давности. После завершения строительства Голубого потока в Турции разразился скандал, завершившийся заключением в тюрьму тогдашнего министра энергетики и нескольких чиновников из руководства министерства и государственной нефтегазовой компании. Они были обвинены в коррупции и действиях на пользу иностранного контрагента, предложившего Турции невыгодный проект и сорвавшего практическую реализацию согласованного на то время Транскаспийского проекта. «Голубым потоком» и коррупцией в эшелонах власти в Турции Россия сорвала реализацию Транскаспия в конце 90-х. Сейчас история повторяется – на повестке дня «Набукко» и Транскаспий, Россия предлагает «Южный поток», и Турция снова наступает на те же «грабли», соблазняясь на российские «предложения, от которых нельзя отказаться». Спустя десятилетие, когда другой министр, другое руководство страны, иной менеджмент госкомпании в Турции, мы видим похожие явления. О том, что это было, вероятно, станет известно со временем. Возможно, турецкие спецслужбы проведут операцию «Белая энергия - 2», как это имело место в случае с «Голубым потоком».

Но, как бы там ни было, в любом случае, этот кульбит Турции говорит о том, что поражение потерпела Еврокомиссия. Пока в Брюсселе предавались рождественским празднествам, в России, где Рождество празднуется позже, и в Турции, где оно не отмечается вообще, занимались «газом и кэшем». Брюссель сейчас сделает хорошую мину при плохой игре, скажет, что проект Трансанатолийского газопровода это проект, вписывающийся в идеологию Южного газового коридора. Но произошедшее показывает, кто является плеймекером – Анкара в альянсе с Баку и Москва, а кто статистом - Брюссель. Нельзя сказать, что Россия выиграла. Для этого надо посмотреть, на каких условиях получено согласие Турции. Тем более, что проект Южный поток пересматривается. И скорее всего, произойдет возврат к тем его характеристикам, которые были на начальном этапе: а это не 63 миллиарда кубов, а изначальный вариант с мощностью в два раза меньше. Более того, южная ветка сухопутного участка Южного потока на территории Балкан скорее всего будет исключена из проекта. Пересматривается маршрут другой ветки, вместо Австрии - на север Италии. Проект Южный поток в том виде, в котором он будет, представляет собой усеченный вариант пока что еще декларируемых «планов громадья».

Намерения Россииреализовывать этот проект и новые ветки Северного потока говорит о сохранении тенденции продолжать практику строительства «откатопроводов». На них кормится целый ряд подрядных компаний, как в России, так и в Европе. Кроме того, «откатопроводы» - совершенный механизм экспорта коррупции в Европу. Экономическая логика такого монстра, как Газпром, сориентирована на то, чтобы постоянно что-то строить. Если посмотреть инвестпрограмму, то в приоритетах - строительство новых трубопроводов в ущерб разработке месторождений. Им нужные быстрые деньги. Инвестиции в разведку и добычу быстро не возвращаются. На строительных подрядах деньги в частные карманы поступают достаточно быстро через откаты.

Катастрофы после турецкого согласия на Южный поток не произошло. Россия много чего планирует. «Голубой поток» замышлялся на 32 миллиарда кубометров, построен на 16 миллиардов, эксплуатируется на половину мощности. Можно вспомнить Ямал-Европа, который замышлялся в начале 90-х, как шестиниточный газопровод с общей мощностью 180 миллиардов кубометров, в конечном счете, построили одну нитку с мощностью 33 миллиарда кубов и на том все. Реализация Южного потока в усеченном виде, конечно, отвлечет соответствующие объемы транзита через Украину. Это приведет к работе ГТС на нулевой рентабельности. Проблема существует. Но ее решение находится не в Москве. Оно находится в зоне потребителя в Европе. Ситуация на европейском рынке меняется. Потребители отдают предпочтение сжиженному газу, идет реализация целого ряда проектов строительства терминалов для сжиженного газа, в том числе компаниями, которые являются партнерами Газпрома в трубопроводных проектах. То есть трубопроводная гонка, развязанная Газпромом, приведет к ситуации, когда труб будет больше, чем газа, который реально будет покупать европейский потребитель. На сегодня Газпром рисует прогнозы по росту объема потребления газа в Европе, который базируется на том, что сокращается атомная энергетика. Но газ взамен атома можно взять не только в России. А европейские потребители все больше пытаются дистанцироваться от трубопроводных поставок газа и, прежде всего, российского. Он самый дорогой и его импорт несет в себе целый набор рисков неэкономического характера.

Ситуация для украинской властной команды выглядит провальной. Еще на прошлой неделе Янукович был в Турции с визитом. Там проходило заседание совета по стратегическому партнерству, и мы видим, как турецкий партнер «учел» интересы украинского. Но в ситуации, в которую украинские власти попались то ли по собственному недомыслию, то ли по чьему-то злому умыслу, все же остается выбор, как быть дальше.

Не исключено, что эмиссары из Киева, не сделав глубокого анализа, прискачут в белокаменную с челобитной и подпишут все нужные Газпрому соглашения. Второй вариант связан с тем, что убедившись в том, что никто не собирается считаться с интересами Украины, можно сделать правильные выводы и начать заниматься реформой газового сектора на основе европейских правил игры, исходя из того, что мы в одной потребительской лодке с европейцами. Мы не можем больше оставаться в одной лодке с Газпромом. Потому что там мы находимся все двадцать лет, и он диктует нам свои правила игры, которые, в конечном счете, приводят к высасыванию финансовых ресурсов из Украины через эскалацию цены газа.

Также необходимо заявить, что Украина не считает себя обязанной обеспечивать дальнейший транзит газа для стран, подписавшихся под Южным потоком. Исходя их своих интересов, Украина оставляет за собой право выводить из эксплуатации имеющиеся газотранспортные мощности, оставляя после 2012 года только те, которые необходимы ей самой, Молдове и Румынии. А все остальные пусть довольствуются Южным потоком, начиная от Болгарии и Турции, и заканчивая балканским регионом.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»