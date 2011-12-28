Турция дала разрешение Москве на строительство Южного потока

Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода "Южный поток", сообщает Reuters со ссылкой на турецкие официальные лица.

По данным агентства, соглашение было подписано во вторник в Анкаре на встрече министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера ЙЫЛДЫЗА и главы российского газового монополиста ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА.

Соответствующий меморандум планируется подписать в среду в Москве.

"Подписи по некоторым вопросам будут поставлены сегодня, в том числе под меморандумом, позволяющим строительство "Южного потока", - сказал чиновник.

"Газпром" во вторник сообщил, что согласовал с Турцией основные коммерческие условия поставок российского газа в республику в 2012 году.

По информации "Газпрома", А.МИЛЛЕР и Т.ЙЫЛДЫЗ отметили успешную эксплуатацию газопровода "Голубой поток". Турецкая сторона высоко оценила готовность "Газпрома"в случае необходимости оперативно покрывать дефицит газа местных потребителей, поставляя дополнительные объемы по данному маршруту, передает РИА Новости.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

Российско-турецкое сотрудничество в газовой сфере началось в 1984 году, когда правительства Турции и СССР подписали соглашение о поставках природного газа в республику. В 2010 году "Газпром" экспортировал в Турцию 18 миллиардов кубометров природного газа, который поступал по двум направлениям - Трансбалканскому газопроводу и газопроводу "Голубой поток". Турция является второй страной по объемам закупки российского газа после Германии.

Газопровод "Голубой поток" дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. "Голубой поток" существенно повышает надежность поставок газа в Турцию и вносит значительный вклад в развитие газового рынка страны.