Газпром хочет еще в 2 раза нарастить мощность Северного потока

ОАО "Газпром" в ближайшие месяцы начнет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по третьей и четвертой веткам газопровода "Северный поток".

Об этом сообщил глава концерна Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"В 2012 году мы запустим вторую ветку "Северного потока". С иностранными партнерами мы уже начали предварительные переговоры по дальнейшему развитию. В ближайшие месяцы начнем разработку ТЭО по третьей и четвертой веткам. Это позволит довести суммарный экспорт по "Северному потоку" до 110 миллиардов кубометров газа в год", - сказал А.МИЛЛЕР на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с администрацией Петербурга.

Как сообщал УНИАН, первая очередь газопровода "Северный поток", соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год была запущена 8 ноября т.г. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке "Северного потока" будет уже транспортировано до 27,5 миллиарда кубометров в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами оператора проекта - компании Nord Stream AG - являются российский "Газпром" (51%), немецкие Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и голландская Gasunie (по 9%).