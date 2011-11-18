Зоны свободной торговли - чем больше, тем лучше

Месяц назад – 18 октября 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров подписал Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. На следующий день – 19 октября 2011 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев и еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт в ходе 18-го раунда переговоров Украина – ЕС согласовали все ключевые параметры Соглашения по созданию углубленной и всеохватывающей Зоне свободной торговли (обозначаемой для краткости ЗСТ+).

События в сфере снятия торговых ограничений на западном и восточном внешнеэкономическом направлении развивались столь стремительно, что только экс-президент Виктор Ющенко успел сесть в лужу со своим заявлением. Утром 19 октября он заявил о том, что «вчерашние договора (Соглашение по ЗСТ с СНГ – авт.) закрыли нашу интеграцию в сфере торговой политики в Европейский Союз. На одной территории двух зон свободной торговли быть не может».

Ближе к вечеру 19 октября еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт, публично заявил, что ЗСТ Украины с СНГ никак не противоречит ЗСТ с ЕС, и он «не видит в этом никаких проблем». Кроме того, г-н де Гухт напомнил, что «страны СНГ уже сотрудничают в зоне свободной торговли, и сейчас они обновили этот договор».

Тем не менее, несмотря на вполне четкие ответы со стороны ЕС, некоторые отечественные политики, эксперты и журналисты, приверженные европейскому выбору более, нежели Герман ван Ромпей, Мануэль Дурран Баррозу и Ежи Бузек вместе взятые, продолжают муссировать тему альтернативности ЗСТ с СНГ и ЗСТ с ЕС.

Поэтому, видимо, есть смысл начать с теории. Зона свободной торговли (ЗСТ) — это тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором (соглашением). Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающие их государственные границы. А теперь – самое важное: за каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам.

Таким образом, режим ЗСТ никак не регулирует и не ограничивает режимы торговли стран-участниц вне данной ЗСТ. Из этого следует, что государство может состоять сразу в нескольких ЗСТ.

Например, Мексика, являясь членом Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA – США, Канада, Мексика), также имеет договора о свободной торговле со многими странами Латинской Америки, Израилем и, наконец, Европейским Союзом.

А, например, ЗСТ СНГ существует с 15 апреля 1994 года. В этот день президенты 11 стран СНГ (кроме Туркменистана) подписали Соглашение о Зоне свободной торговли. Верховная Рада Украины ратифицировала его в 1999 году. И потому 18 октября с.г. произошло не вступление Украины в ЗСТ СНГ, а обновление Соглашение, на что и указал еврокомиссар де Гухт. Именно поэтому перед ратификацией нового Соглашения о ЗСТ СНГ, украинский парламент должен денонсировать старое.

При этом Украина имеет давние соглашения о свободной торговле со всеми странами СНГ, а также Грузией (первое такое Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года с Белоруссией, последнее – 13 ноября 2003 года с Молдовой ).

Что же касается европейского направления, то с 24 июня 2010 года Украина подписала Соглашение о свободной торговле с Европейской Ассоциацией свободной торговли в составе Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна и Исландии.

Необходимо отметить, что режим свободной торговли между двумя странами является частным случаем ЗСТ – при минимальном количестве участников. С другой стороны, глобальным вариантом ЗСТ является Всемирная Торговая Организация (ВТО).

В целом же, переговоры о режиме свободной торговли ведутся официальным Киевом исходя исключительно из экономической выгоды, без всяких привязок к пресловутым геополитическим векторам. На сегодняшний день такие переговоры проводятся с Сербией и Черногорией (Южная Европа), Сирией и Израилем (Ближний Восток), Марокко (Северная Африка), Канадой (Северная Америка). На стадии «изучения целесообразности» находится процесс с Вьетнамом и Сингапуром (Юго-Восточная Азия), Турцией (Средний Восток), а также организацией МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки).

Как говорится, – ничего личного либо геополитичного. Только бизнес…

Дмитрий Джангиров