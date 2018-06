Найден источник утечки в Интернет седьмого ”Гарри Поттера”

Утечка содержания романа Джоан Роулинг "Harry Potter and the Deathly Hallows" в интернет, о которой стало известно 17 июля 2007 года, произошла по вине американского оптового дистрибьютора - компании Levy Home Entertainment. LHE и интернет-магазин DeepDiscount.com в нарушение эмбарго на продажу книги до полуночи 21 июля 2007 года отправили некоторое количество экземпляров покупателям по почте, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Первые копии достигли читателей как раз во вторник 17 июля. Их число относительно невелико: по оценкам издательства Scholastic, это "сотая доля процента" от общего тиража, то есть примерно 1200 экземпляров (тираж составляет 12 миллионов). Кто-то из получателей книги не поленился и сфотографировал все страницы романа и выложил снимки в файлообменные сети. По оценкам компании BigChampagne Media Measurement, к среде 18 июля каждую секунду в мире загружали файлы с романом.

Издательство Scholastic заявило о готовности судиться с Levy Home Entertainment.

Мичико Какутани, ведущий литературный критик газеты The New York Times, опубликовавшая 19 июля рецензию на "Harry Potter and the Deathly Hallows", отметила, что ей удалось купить роман в одном из нью-йоркских магазинов, в котором, следовательно, также было нарушено эмбарго.

Представители Scholastic обратились ко всем, кто уже получил доступ к тексту, не раскрывать сюжет романа до субботы 21 июля, когда он официально поступит в продажу.