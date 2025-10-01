5 причин посетить фестиваль анимации Linoleum в Киеве

1-5 октября Киев станет главной площадкой современной анимации.

Фестиваль актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM - крупнейший показ авторской анимации в Украине. В программу вошли новинки украинской и мировой короткометражной анимации, которые покажут в секциях - конкурсах с международным жюри и тематически по выбору кураторов со всего мира. Партнерами фестиваля стали телеканал ПЛЮСПЛЮС и платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

В программе фестиваля - феминистическое кино, хорроры, различные техники и жанры. А также большая образовательная секция лекций и мастер классов от ведущих представителей индустрии.

УНИАН рассказывает почему это не событие, которое стоит пропустить.

Видео дня

1. Фестиваль на 12-м году своей жизни

В 2025 году Linoleum отмечает уже 12-тый юбилей. В программе - более 150 фильмов со всего мира, две основные локации и 5 дней образовательных событий.

2. Тема-концепт 2025 года - "Human Rites"

В этом году организаторы ставят акцент на ритуалах, страдании, правах и трансформации - как сквозь призму войны, так и через личные переживания.

Как говорит автор трейлера фестиваля Анастасия Фалилеева: "Размышляя о 10 фундаментальных правах человека, я поняла, что сейчас мне не хватает 11-го: права на собственную смерть. С 2014 года (но на самом деле гораздо раньше) россия совершает геноцид украинцев и нагло вступает в роль самой Смерти, решая обрывать человеческие жизни тогда, когда ей самой захочется - несмотря на биологию, судьбу и всех богов".

3. Сочетание анимации с медиаартом и экспериментами

Linoleum - не просто кинофестиваль. Это исследование мира анимации и видеоарт, лекции, воркшопы, которые углубляют опыт просмотра и делают фестиваль площадкой для творческого обмена.

4. Международный статус и BAFTA-квалификация

Linoleum - имеет официальную BAFTA-квалификацию: британские анимационные работы, показанные здесь, могут быть рассмотрены для премии BAFTA.

5. Клипы Океан Эльзы и COLDPLAY

На фестивале покажут и коммерческую анимацию. Подборка объединяет 29 работ - от музыкальных клипов и кинофестивальных трейлеров до обучающих роликов, телевизионных заставок и даже эпической музыкальной оды вовени. Здесь есть фильмы о любви, Кафке, надежде, потере, дружбе, доме, отчаянии, безудержной радости.

"Эта подборка - калейдоскоп стилей, ритмов и сюжетов, предлагающий и над чем задуматься и от чего просто получить удовольствие. Приготовьтесь: ваш ум пойдет кругом, пальцы сами будут стучать в такт, а иногда появится и легкое удивленное восхищение", - комментирует директор фестиваля Анастасия Верлинская.

Вас также могут заинтересовать новости: