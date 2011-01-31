Зачем украинское правительство дразнит МВФ?
На днях два члена украинского правительства практически синхронно огласили известия, которые могут очень сильно не понравиться Международному валютному фонду.
Как оказалось, Украина не успевает начать пенсионную реформу в сроки, согласованные с МВФ. Об этом сообщил в минувшую пятницу отвечающий ныне в Кабмине за пенсионную реформу вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко.
«Если посмотреть по программе, то мы эти сроки просрочили», - признался он. Впрочем, вице-премьер подсластил горькую пилюлю, высказав предположение, что эта новость не станет препятствием на переговорах с миссией МВФ о третьем транше программы stand-by. «Теперь задача - максимально спокойно обсудить все решения, поправить, думаю, с МВФ мы сможем договориться», - предположил он.
Нужно отметить, что украинское правительство обещало Фонду еще в начале декабря прошлого года передать проекты законов о пенсионной реформе в Верховную Раду для их принятия в начале нынешнего года. Однако с исполнением обещания всё получилось не слишком гладко.
Хотя название законопроекта и появилось на сайте Верховной Рады 13 декабря среди зарегистрированных документов, но самого текста долго не было. По словам Владимира Литвина, сначала законопроект был внесен в парламент и зарегистрирован, но «затем Кабинет министров Украины взял его на доработку». В связи с такими обстоятельствами МВФ затягивал в прошлом году со вторым траншем. И лишь 22 декабря, после того как текст непопулярного законопроекта был официально обнародован, исполнительный совет директоров Фонда объявил о решении выделить Украине второй транш кредита stand by.
Кроме того, данный законопроект не выносился на голосование в январе, а правительство объявило о планахпровести до конца февраля общественное обсуждение его болезненных для граждан норм - об увеличении пенсионного возраста для женщин на пять лет, увеличении требуемого рабочего стажа для выхода на пенсию и ограничении максимального размера пенсий.
Второе заявление, ставящее под угрозу дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ, неожиданно прозвучало также в прошлую пятницу в Давосе из уст министра энергетики Юрия Бойко. Он, в частности, исключил возможность повышения цены на природный газ для населения с 1 апреля этого года. Тогда как Киев взял на себя обязательство перед Фондом повторно увеличить стоимость газа на 50% именно в апреле 2011 года (первый раз повышение на 50% произошло в августе прошлого года).
Впрочем, министр Бойко, так же как и вице-премьер Тигипко, сообщил, что украинская сторона надеется согласовать этот вопрос с МВФ.
Такое поведение украинского правительства по отношению к МВФ видится довольно странным. Поскольку невыполнение двух столь важнейших обязательств наверняка приведет, как минимум, к приостановке программы помощи от Фонда.
Напомним, в конце июля 2010 года МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной до конца 2012 года объемом более $15 миллиардов и пообещал ежеквартально выделять финансовую поддержку для проведения украинскими властями реформ. В прошлом году было выделено два транша - $1,89 и $1,5 миллиардов, а на 2011 год намечено поступление $6 миллиардов четырьмя траншами.
С одной стороны, оставшиеся по данному кредиту деньги действительно как бы не нужны украинскому правительству – так как оно их не сможет использовать на текущие бюджетные нужды. «Согласно условиям программы сотрудничества, Украина получит 2 млрд. дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины», - рассказал в прошлом годуоб условиях МВФ Сергей Тигипко.
Но с другой стороны, в правительстве не могут не понимать, насколько опасным для финансовой системы Украины окажется решение Фонда о приостановке или, тем более, прекращении программы кредитования. Ведь в случае такого поворота событий международные рейтинговые агентства наверняка отреагируют понижением рейтингов Украины.
Так, в начале июля 2010 года агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте Украины до «В» с «В-», а в конце того же месяца агентство Standard & Poor`s повысило рейтинг с «В» до «В+», благодаря исключительно сведениям о том, что МВФ намерен выделить кредит Украине (данное решение было принято 28 июля). Но точно так же, как тогда рейтинговые агентства повысили рейтинги, так теперь они их и понизят – в случае прекращения действия программы кредитования Фондом Украины. Причем, понизят, скорее всего, не на одну ступень шкалы, а сразу на несколько – поближе к рейтингу «D» (дефолт).
А это будет означать для украинского правительства существенное ухудшение условий привлечения любых других внешних займов. Кроме того, в случае решения МВФ о сворачивании программы помощи Украине, у серьезных иностранных инвесторов будет еще меньше желания нести сюда свои деньги, а уже заведенный в страну капитал поспешит на выход.
Все эти факторы могут крайне негативно сказаться на стабильности финансовой системы государства. В частности, после принятия решения МВФ о прекращении кредитования Украины гривня рискует подвергнуться резкой девальвации. Поскольку показатели внешней торговли были плохими уже в 2010 году, а в нынешнем году ожидается только их ухудшение: по прогнозу НБУ дефицит текущего счета платежного баланса в 2011 году может увеличиться до $3,8 млрд., или 2,5% ВВП, по сравнению с около $2,5 млрд., или 1,9% ВВП, в прошлом году.
Интересно, осознают ли в правительстве эти угрозы?
Впрочем, в качестве версии можно предположить, что мощно представленное во властной партии экспортное лобби сумело убедить руководство страны в необходимости ослабления национальной валюты. За счет девальвации гривни экспортеры, безусловно, выиграют – их прибыли возрастут.
А тут открывается такой удобный способ списать всё на заботу о благе народа. Будет рассказано, что требования МВФ о повышении пенсионного возраста и об очередном подорожании газа правительством не поддерживается, как ведущие к ухудшению жизни украинцев. Гривня же обвалилась вследствие ответных действий Фонда, - объяснят потом в правительстве.
Аркадий Кашуба